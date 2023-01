Tragédia: crianças e adultos morrem prensados após Onix atingir caminhão

Quatro pessoas, sendo duas crianças e dois adultos, ainda não identificados, morreram às 8h30 deste sábado (7.jan.23), após o Chevrolet Onix em que estavam, colidir frontalmente contra um caminhão no quilômetro 55 da BR 158, próximo ao município de Paranaíba (MS).



Com o impacto, o caminhão empurrou o Onix para um barranco e as 4 pessoas morreram prensadas à lataria do veículo.



De acordo com o registro de ocorrência, o motorista do caminhão sobreviveu. Ele se chama Ademir Leite Pereira, de 52 anos e disse à Polícia que no momento do acidente estava chovendo e ele seguia pela pista no sentido Paranaíba, quando um carro de passeio tentou ultrapassá-lo na faixa contínua, o motorista do Onix, que vinha na outra via, sentido Cassilândia, se assustou com o carro na contramão, perdeu o controle do veículo, derrapou na pista, girando e na sequência colidiu frontalmente com o caminhão.



“Os veículos envolvidos na colisão vieram a descer o barranco ao lado direito do caminhão de forma a prensar o carro contra o chão”, declarou Ademir em registro.



O motorista que provocou o acidente ao fazer a ultrapassagem indevida, fugiu sem prestar socorro as vítimas.