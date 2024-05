Alemanha cumprirá ordem de prisão contra Benjamin Netanyahu (vídeo)

O governo da Alemanha garantiu que vai prender Benjamin Netanyahu caso o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitisse uma ordem de prisão contra o primeiro-ministro de Israel e ele estivesse no país europeu.

A declaração foi dada por Steffen Hebestreit, porta-voz do chanceler alemão Olaf Scholz, em resposta a uma pergunta feita por um jornalista durante coletiva de imprensa nesta 4ª.feira (22.mai.24).

O representante do governo havia sido questionado sobre os apelos que vêm sendo feitos pelo governo de Israel para que os países do "mundo civilizado" rejeitem eventual emissão de mandado de prisão pelo TPI contra Netanyahu a partir de ação, que ainda será analisada, protocolada por Karim Khan, procurador da Corte.

Segundo Hebestreit, "é claro" que a Alemanha cumprirá a lei internacional se de fato houver um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense, afinal, nas palavras do porta-voz, o governo alemão é um apoiador "fundamental" do TPI.

Apesar de ser considerada uma apoiadora de primeira hora do governo Netanyahu e ter, até o momento, evitado criticar publicamente o massacre de palestinos em Gaza promovido pelas forças israelenses, a Alemanha é signatária do Tribunal Penal Internacional (TPI) e sempre respeitou decisões de organismos internacionais. Eis o vídeo do manifesto:

#ICC Prosecutor @KarimKhanQC announces applications for arrest warrants in relation to Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant in the context of the situation in the State of #Palestine https://t.co/WqDZecXFZq pic.twitter.com/bxqLWc5M6u — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) May 20, 2024

VEJA A MANIFESTAÇÃO COMPLETA:

Sobre os pedidos de prisão dos militantes palestinos Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif), Ismail Haniyeh:

Com base nas provas recolhidas e examinadas pelo meu Gabinete, tenho motivos razoáveis para acreditar que Yahya SINWAR (Chefe do Movimento de Resistência Islâmica (“Hamas”) na Faixa de Gaza), Mohammed Diab Ibrahim AL-MASRI , mais conhecido como A DEIF (Comandante-em-Chefe da ala militar do Hamas, conhecida como Brigadas Al -Qassam ), e Ismail HANIYEH (Chefe do Bureau Político do Hamas) assumem responsabilidade criminal pelos seguintes crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos no território de Israel e do Estado da Palestina (na Faixa de Gaza) a partir de pelo menos 7 de outubro de 2023:

O extermínio como crime contra a humanidade, contrário ao artigo 7(1)(b) do Estatuto de Roma;

O homicídio como crime contra a humanidade, contrário ao artigo 7.º, n.º 1, alínea a), e como crime de guerra, contrário ao artigo 8.º, n.º 2, alínea c), subalínea i);

Tomar reféns como crime de guerra, contrário ao artigo 8(2)(c)(iii);

A violação e outros atos de violência sexual são crimes contra a humanidade, contrários ao artigo 7(1)(g), e também como crimes de guerra nos termos do artigo 8(2)(e)(vi) no contexto de cativeiro;

A tortura como crime contra a humanidade, contrário ao artigo 7.º, n.º 1, alínea f), e também como crime de guerra, contrário ao artigo 8.º, n.º 2, alínea c), subalínea i), no contexto do cativeiro;

Outros atos desumanos como crime contra a humanidade, contrários ao artigo 7(l)(k), no contexto do cativeiro;

Tratamento cruel como crime de guerra contrário ao artigo 8(2)(c)(i), no contexto de cativeiro; e

Ultrajes à dignidade pessoal como crime de guerra, contrários ao artigo 8(2)(c)(ii), no contexto do cativeiro.

O meu Gabinete sustenta que os crimes de guerra alegados nestes pedidos foram cometidos no contexto de um conflito armado internacional entre Israel e a Palestina e de um conflito armado não internacional entre Israel e o Hamas que decorre em paralelo. Afirmamos que os crimes contra a humanidade acusados faziam parte de um ataque generalizado e sistemático contra a população civil de Israel por parte do Hamas e de outros grupos armados, de acordo com políticas organizacionais. Alguns destes crimes, na nossa avaliação, continuam até hoje.

O meu Gabinete sustenta que existem motivos razoáveis para acreditar que o SINWAR, a DEIF e a HANIYEH são criminalmente responsáveis pela morte de centenas de civis israelitas em ataques perpetrados pelo Hamas (em particular pelo seu braço militar, as Brigadas al-Qassam) e outros grupos armados no dia 7 de Setembro. Outubro de 2023 e a tomada de pelo menos 245 reféns. Como parte das nossas investigações, o meu Gabinete entrevistou vítimas e sobreviventes, incluindo antigos reféns e testemunhas oculares de seis locais de ataque principais: Kfar Aza; Holit; o local do Festival de Música Supernova; Be'eri; Nir Oz; e Nahal Oz. A investigação também se baseia em provas como imagens de CCTV, material autenticado de áudio, fotografia e vídeo, declarações de membros do Hamas, incluindo os alegados perpetradores acima mencionados, e provas de peritos.

Na opinião do meu Gabinete, estes indivíduos planearam e instigaram a prática de crimes em 7 de Outubro de 2023 e, através das suas próprias acções, incluindo visitas pessoais a reféns pouco depois do seu rapto, reconheceram a sua responsabilidade por esses crimes. Afirmamos que estes crimes não poderiam ter sido cometidos sem as suas ações. São acusados tanto como co-autores como como superiores, nos termos dos artigos 25.º e 28.º do Estatuto de Roma.

Durante a minha visita ao Kibutz Be'eri e ao Kibutz Kfar Aza, bem como ao local do Supernova Music Festival em Re'im, vi as cenas devastadoras destes ataques e o profundo impacto dos crimes injustos acusados nos pedidos apresentados hoje. Conversando com sobreviventes, ouvi como o amor dentro de uma família, os laços mais profundos entre pais e filhos, foram distorcidos para infligir uma dor insondável por meio de crueldade calculada e extrema insensibilidade. Esses atos exigem responsabilização.

O meu Gabinete também afirma que existem motivos razoáveis para acreditar que os reféns retirados de Israel foram mantidos em condições desumanas e que alguns foram sujeitos a violência sexual, incluindo violação, enquanto eram mantidos em cativeiro. Chegamos a essa conclusão com base em registros médicos, vídeos contemporâneos e evidências documentais e entrevistas com vítimas e sobreviventes. O meu Gabinete também continua a investigar denúncias de violência sexual cometidas em 7 de Outubro.

Desejo expressar a minha gratidão aos sobreviventes e às famílias das vítimas dos ataques de 7 de Outubro, pela sua coragem em apresentarem os seus relatos ao meu Gabinete. Continuamos concentrados em aprofundar ainda mais as nossas investigações de todos os crimes cometidos como parte destes ataques e continuaremos a trabalhar com todos os parceiros para garantir que a justiça seja feita.

Reitero mais uma vez o meu apelo à libertação imediata de todos os reféns feitos em Israel e ao seu regresso em segurança às suas famílias. Este é um requisito fundamental do direito humanitário internacional.

Sobre os pedidos de prisão dos israelistas Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant

Com base nas provas recolhidas e examinadas pelo meu Gabinete, tenho motivos razoáveis para acreditar que Benjamin NETANYAHU , o Primeiro Ministro de Israel, e Yoav GALLANT , o Ministro da Defesa de Israel, são responsáveis criminais pelos seguintes crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometeu no território do Estado da Palestina (na Faixa de Gaza) desde pelo menos 8 de outubro de 2023:

A fome de civis como método de guerra como crime de guerra contrário ao artigo 8(2)(b)(xxv) do Estatuto;

Causar intencionalmente grande sofrimento ou lesões graves ao corpo ou à saúde, contrários ao artigo 8(2)(a)(iii), ou tratamento cruel como crime de guerra contrário ao artigo 8(2)(c)(i);

Homicídio intencional contrário ao artigo 8(2)(a)(i), ou Homicídio como crime de guerra contrário ao artigo 8(2)(c)(i);

Dirigir intencionalmente ataques contra uma população civil como crime de guerra contrário aos artigos 8(2)(b)(i), ou 8(2)(e)(i);

Extermínio e/ou homicídio contrário ao disposto nos artigos 7(1)(b) e 7(1)(a), inclusive no contexto de mortes causadas por fome, como crime contra a humanidade;

A perseguição como crime contra a humanidade, contrária ao artigo 7(1)(h);

Outros atos desumanos considerados crimes contra a humanidade, contrários ao artigo 7(1)(k).

O meu Gabinete sustenta que os crimes de guerra alegados nestes pedidos foram cometidos no contexto de um conflito armado internacional entre Israel e a Palestina e de um conflito armado não internacional entre Israel e o Hamas (juntamente com outros grupos armados palestinianos) que decorre em paralelo. Afirmamos que os crimes contra a humanidade acusados foram cometidos como parte de um ataque generalizado e sistemático contra a população civil palestina, de acordo com a política do Estado. Esses crimes, na nossa avaliação, continuam até hoje.

O meu Gabinete afirma que as provas que recolhemos, incluindo entrevistas com sobreviventes e testemunhas oculares, material de vídeo, fotografia e áudio autenticado, imagens de satélite e declarações do alegado grupo perpetrador, mostram que Israel privou intencional e sistematicamente a população civil em todas as partes do país. Gaza de objetos indispensáveis à sobrevivência humana.

Isto ocorreu através da imposição de um cerco total a Gaza que envolveu o encerramento completo dos três pontos de passagem fronteiriços, Rafah, Kerem Shalom e Erez, a partir de 8 de Outubro de 2023 por longos períodos e depois pela restrição arbitrária da transferência de bens essenciais – incluindo alimentos e medicamentos – pelas passagens de fronteira depois de reabertas. O cerco também incluiu o corte de condutas de água transfronteiriças de Israel a Gaza – a principal fonte de água potável dos habitantes de Gaza – por um período prolongado com início em 9 de Outubro de 2023, e o corte e impedimento do fornecimento de electricidade desde pelo menos 8 de Outubro de 2023 até hoje. Isto ocorreu juntamente com outros ataques a civis, incluindo aqueles que faziam fila para obter comida; obstrução da prestação de ajuda por parte de agências humanitárias; e ataques e assassinatos de trabalhadores humanitários, que forçaram muitas agências a cessar ou limitar as suas operações em Gaza.

O meu Gabinete afirma que estes actos foram cometidos como parte de um plano comum para usar a fome como método de guerra e outros actos de violência contra a população civil de Gaza como meio de (i) eliminar o Hamas; (ii) garantir o regresso dos reféns raptados pelo Hamas e (iii) punir colectivamente a população civil de Gaza, que consideravam uma ameaça para Israel.

Os efeitos do uso da fome como método de guerra, juntamente com outros ataques e punições colectivas contra a população civil de Gaza, são agudos, visíveis e amplamente conhecidos, e foram confirmados por múltiplas testemunhas entrevistadas pelo meu Gabinete, incluindo locais e internacionais. médicos. Incluem a desnutrição, a desidratação, o sofrimento profundo e um número crescente de mortes entre a população palestiniana, incluindo bebés, outras crianças e mulheres.

A fome está presente em algumas áreas de Gaza e é iminente noutras áreas. Como alertou o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, há mais de dois meses, “1,1 milhões de pessoas em Gaza enfrentam uma fome catastrófica – o maior número de pessoas alguma vez registado – em qualquer lugar, a qualquer hora” como resultado de uma “catástrofe inteiramente provocada pelo homem”. Hoje, o meu Gabinete procura acusar dois dos maiores responsáveis, NETANYAHU e GALLANT, tanto como co-autores como como superiores, nos termos dos artigos 25.º e 28.º do Estatuto de Roma.

Israel, como todos os Estados, tem o direito de tomar medidas para defender a sua população. Esse direito, no entanto, não isenta Israel ou qualquer Estado da sua obrigação de cumprir o direito humanitário internacional. Não obstante quaisquer objectivos militares que possam ter, os meios que Israel escolheu para os alcançar em Gaza – nomeadamente, causar intencionalmente morte, fome, grande sofrimento e ferimentos graves ao corpo ou à saúde da população civil – são criminosos.

Desde o ano passado, em Ramallah , no Cairo , em Israel e em Rafah , tenho enfatizado consistentemente que o direito humanitário internacional exige que Israel tome medidas urgentes para permitir imediatamente o acesso à ajuda humanitária em grande escala em Gaza. Sublinhei especificamente que a fome como método de guerra e a recusa de ajuda humanitária constituem ofensas ao Estatuto de Roma. Eu não poderia ter sido mais claro.

Como também sublinhei repetidamente nas minhas declarações públicas, aqueles que não cumprem a lei não devem reclamar mais tarde, quando o meu Gabinete tomar medidas. Esse dia chegou.

Ao apresentar estes pedidos de mandados de detenção, o meu Gabinete está a agir em conformidade com o seu mandato ao abrigo do Estatuto de Roma. Em 5 de fevereiro de 2021, a Câmara de Instrução I decidiu que o Tribunal pode exercer a sua jurisdição penal na situação no Estado da Palestina e que o âmbito territorial desta jurisdição se estende a Gaza e à Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. Este mandato está em curso e inclui a escalada de hostilidades e violência desde 7 de Outubro de 2023. O meu Gabinete também tem jurisdição sobre crimes cometidos por nacionais de Estados Partes e por nacionais de Estados não Partes no território de um Estado Parte.

Os pedidos de hoje são o resultado de uma investigação independente e imparcial levada a cabo pelo meu Gabinete. Guiado pela nossa obrigação de investigar igualmente provas incriminatórias e exonerativas, o meu Gabinete tem trabalhado arduamente para separar as alegações dos factos e para apresentar sobriamente conclusões baseadas em provas à Câmara de Pré-Julgamento.

Como salvaguarda adicional, também fiquei grato pelo conselho de um painel de especialistas em direito internacional, um grupo imparcial que reuni para apoiar a revisão de provas e a análise jurídica em relação a estes pedidos de mandados de detenção. O Painel é composto por especialistas de grande reputação em direito internacional humanitário e direito penal internacional, incluindo Sir Adrian Fulford PC, ex-Lord Justice of Appeal e ex-Juiz do Tribunal Penal Internacional; Baronesa Helena Kennedy KC, Presidente do Instituto de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados Internacional; Elizabeth Wilmshurst CMG KC, ex-assessora jurídica adjunta do Ministério das Relações Exteriores e da Commonwealth do Reino Unido; Danny Friedman KC; e dois dos meus Conselheiros Especiais – Amal Clooney e Sua Excelência o Juiz Theodor Meron CMG. Esta análise de peritos independentes apoiou e reforçou os pedidos hoje apresentados pelo meu Gabinete. Também fiquei grato pelas contribuições de vários dos meus outros Conselheiros Especiais para esta revisão, particularmente Adama Dieng e o Professor Kevin Jon Heller.

Hoje sublinhamos mais uma vez que o direito internacional e as leis dos conflitos armados se aplicam a todos. Nenhum soldado de infantaria, nenhum comandante, nenhum líder civil – ninguém – pode agir impunemente. Nada pode justificar privar deliberadamente os seres humanos, incluindo tantas mulheres e crianças, das necessidades básicas necessárias à vida. Nada pode justificar a tomada de reféns ou o ataque a civis.

Os juízes independentes do Tribunal Penal Internacional são os únicos árbitros para determinar se o padrão necessário para a emissão de mandados de prisão foi cumprido. Se eles aceitarem meus pedidos e emitirem os mandados solicitados, trabalharei em estreita colaboração com o Registrador em todos os esforços para prender os indivíduos nomeados. Conto com todos os Estados Partes no Estatuto de Roma para que considerem estes pedidos e a subsequente decisão judicial com a mesma seriedade que demonstraram noutras situações, cumprindo as suas obrigações nos termos do Estatuto. Também estou pronto para trabalhar com Estados não Partes na nossa busca comum de responsabilização.

É fundamental neste momento que o meu Gabinete e todas as partes do Tribunal, incluindo os seus juízes independentes, sejam autorizados a conduzir o seu trabalho com total independência e imparcialidade. Insisto que todas as tentativas de impedir, intimidar ou influenciar indevidamente os funcionários deste Tribunal devem cessar imediatamente. O meu Gabinete não hesitará em agir nos termos do artigo 70.º do Estatuto de Roma se tal conduta continuar.

Continuo profundamente preocupado com as alegações em curso e as provas emergentes de crimes internacionais ocorridos em Israel, Gaza e na Cisjordânia. Nossa investigação continua. O meu Gabinete está a desenvolver múltiplas e interligadas linhas de investigação adicionais, incluindo as relativas aos relatos de violência sexual durante os ataques de 7 de Outubro, e em relação aos bombardeamentos em grande escala que causaram e continuam a causar tantas mortes, ferimentos e sofrimento de civis em Gaza. Encorajo aqueles que possuem informações relevantes a entrar em contato com meu escritório e enviar informações via OTP Link .

O meu Gabinete não hesitará em apresentar novos pedidos de mandados de detenção se e quando considerarmos que o limiar de uma perspectiva realista de condenação foi atingido. Renovo o meu apelo a todas as partes no conflito actual para que cumpram a lei agora.

Desejo também sublinhar que o princípio da complementaridade, que está no cerne do Estatuto de Roma, continuará a ser avaliado pelo meu Gabinete à medida que tomarmos medidas em relação aos alegados crimes e alegados autores acima enumerados e avançarmos com outros linhas de investigação. A complementaridade, no entanto, exige um adiamento para as autoridades nacionais apenas quando estas se envolvem em processos judiciais independentes e imparciais que não protegem os suspeitos e não são uma farsa. Requer investigações minuciosas a todos os níveis, abordando as políticas e ações subjacentes a estas aplicações.

Sejamos hoje claros numa questão central: se não demonstrarmos a nossa vontade de aplicar a lei de forma equitativa, se esta for vista como sendo aplicada selectivamente, estaremos a criar as condições para o seu colapso. Ao fazê-lo, estaremos afrouxando os restantes laços que nos mantêm unidos, as ligações estabilizadoras entre todas as comunidades e indivíduos, a rede de segurança para a qual todas as vítimas recorrem em tempos de sofrimento. Este é o verdadeiro risco que enfrentamos neste momento.

Agora, mais do que nunca, devemos demonstrar colectivamente que o direito humanitário internacional, a base fundamental para a conduta humana durante o conflito, se aplica a todos os indivíduos e se aplica igualmente a todas as situações abordadas pelo meu Gabinete e pelo Tribunal. É assim que provaremos, de forma tangível, que as vidas de todos os seres humanos têm igual valor.