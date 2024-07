Cotas para pessoas trans nas universidades é reconhecida pelo MEC

Transexuais e travestis não foram incluídos na revisão da Lei de Cotas de 2023. Contudo, estão ganhando acesso às universidades, graças às reservas de vagas que começaram a ser adotadas por instituições públicas de forma independente.

Contudo, essa realidade deve mudar após a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação publicar nota técnica, na última sexta-feira (12.07), em que defende a adoção de um sistema de cotas específico para pessoas transgênero em universidades públicas como forma de “garantir a inclusão a esse grupo”.

Segundo o MEC, as instituições de ensino podem reservar vagas diretamente, baseadas no princípio da autonomia universitária previsto no artigo 207 da Constituição Federal. Esse posicionamento surge em resposta à Nota Técnica PFDC nº 1/2024 da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que destaca a importância do acesso à educação e ao mercado de trabalho para pessoas trans no Brasil.

Ainda segundo a nota, existe a necessidade de políticas públicas e ações afirmativas que garantam aos estudantes trans os recursos para completar seus cursos e alcançar empregabilidade após a formatura.