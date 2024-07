Biden desiste da reeleição e deve apoiar Kamala Harris

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou neste domingo (21) sua decisão de não concorrer à reeleição e expressou seu apoio à vice-presidente Kamala Harris para liderar a chapa democrata. Biden enfatizou que cumprirá seu mandato até janeiro de 2025, uma escolha que vem após crescentes pressões dentro de seu partido e entre eleitores democratas, intensificadas desde um debate decepcionante contra Donald Trump no final de junho, que questionou sua capacidade cognitiva na época.

Apesar das adversidades, Biden resistiu por um tempo às pressões, participando de entrevistas e reuniões com governadores democratas, além de negar qualquer declínio cognitivo ou físico. No entanto, os rumores de sua desistência se fortaleceram nos últimos dias, com figuras proeminentes do Partido Democrata, como Barack Obama e Nancy Pelosi, expressando dúvidas sobre a viabilidade de sua candidatura. Tanto Pelosi quanto Obama manifestaram preocupações sobre as chances de Biden na eleição.

O debate televisivo de junho foi um momento crítico para Biden, onde sua falta de entusiasmo e problemas de voz foram evidentes, contrastando com a assertividade de Trump. Esse evento foi descrito como o "início do fim" para Biden, de 81 anos, levantando dúvidas significativas sobre sua idade e aptidão para um segundo mandato presidencial.