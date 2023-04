Avalanche no Himalaia mata 7 pessoas; dezenas estão desaparecidas

Uma avalanche no estado de Sikkim, no nordeste da Índia, às 11h30 (2h da madrugada no Brasil), matou pelo menos sete pessoas nesta 3ª.feira (4.abr.23).

O Exército disse que cinco a seis veículos transportando até 30 turistas a caminho de Nathu La, uma passagem montanhosa entre Sikkim e a região chinesa do Tibete, devem ter ficado presos sob a neve quando a avalanche atingiu.

"Ainda estamos para determinar quantas pessoas ainda estão presas. 17 pessoas foram resgatadas, das quais 8 estão muito críticas e foram transferidas para um hospital", disse o oficial sênior da polícia Tenzing Loden Lepcha à Reuters por telefone.

Funcionários de resgate disseram anteriormente que temiam que pelo menos 70 pessoas estivessem sob a neve.

As operações de resgate estavam em andamento no local, disse Loden Lepcha, acrescentando que, quando a avalanche atingiu, as pessoas estavam tirando fotos perto de um riacho.

Um vídeo da ANI mostrou moradores locais se aglomerando em torno de equipes de resgate e filmando vídeos em telefones celulares no local do acidente.

Milhares de turistas visitam Sikkim todos os anos, também conhecida como a "Terra do Esplendor Místico", localizada abaixo do Monte Khangchendzonga, também conhecido como Kanchenjunga, a terceira montanha mais alta do mundo.