VÍDEO: Bianca perde concurso de beleza, pai fica irado e causa tiroteio

Um concurso de beleza em Altamira, no Pará, terminou tragicamente com a morte de um homem após uma troca de tiros na madrugada do último domingo, 28 de julho. Sebastião dos Reis Francisco, pai de uma das competidoras, iniciou o tiroteio depois que sua filha ficou em 4º lugar no evento. O incidente ocorreu durante o "II Baile da Escolha da Rainha", parte do Exposonho 2024.

Um vídeo gravado por um presente no local capturou o momento em que a troca de tiros começou, levando as pessoas a correr em pânico. De acordo com informações fornecidas pela Polícia Civil ao F5, Sebastião estava armado e envolvido em uma discussão com outro homem quando, durante a abordagem policial, disparou contra os policiais militares. A troca de tiros resultou em Sebastião sendo atingido e, posteriormente, falecendo no hospital onde estava sob custódia.

A polícia também informou que outro homem ficou ferido e foi submetido a cirurgia. Ele prestará depoimento em breve. A delegacia de Castelo de Sonhos está conduzindo a investigação e perícias foram requisitadas para auxiliar na apuração dos fatos.

Bianca, filha de Sebastião e participante do concurso, expressou sua dor nas redes sociais. Em um post no Instagram, ela lamentou a perda de seu pai: "Não consigo acreditar, meu guerreiro. Luto, Pai", escreveu, compartilhando também detalhes sobre o velório.

A organização do evento divulgou um comunicado repudiando os atos de violência e esclarecendo que havia segurança privada no local para realizar revistas pessoais na entrada. A Exposonho 2024 também destacou que não tem relação com os eventos violentos e está colaborando com as autoridades para esclarecer a situação.

Além disso, o evento publicou um vídeo da apresentação de Bianca, que obteve a 4ª colocação e foi nomeada Madrinha da Exposonho 2024. O comunicado destacou o orgulho pelo desempenho de Bianca e expressou condolências: "Infelizmente, a noite foi marcada por uma tragédia. Nosso mais profundo pesar e solidariedade a você e sua família neste momento difícil."

Assita: