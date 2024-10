Bolo 'estragado' causa intoxicação e manda 150 pessoas para o hospital

O que era para ser uma festa de comemoração virou um problema coletivo de saúde. Na última sexta-feira (25.out.24), 150 pessoas precisaram ser hospitalizadas após consumirem um bolo distribuído em uma festa na Escola Municipal Professora Lêda Tájra, na cidade de Alto Parnaíba, no Maranhão. O grupo teria sofrido uma intoxicação alimentar.

De acordo com o UOL, a maioria das vítimas era composta por crianças, embora adultos e idosos também tenham passado mal. Os sintomas incluíram vômito, diarreia e desmaios. O grupo lotou o Hospital Municipal, mas boa parte dos pacientes já foi liberada.

Uma equipe da Polícia Militar colheu amostras do bolo e as encaminhou para perícia. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da contaminação. O caso é acompanhado de perto pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Conselho Tutelar.

Ainda segundo o UOL, a direção da escola divulgou uma nota pedindo desculpas pelo transtorno: "A equipe da escola preparou cada detalhe da festa com muito carinho, com o único desejo de proporcionar um momento especial para nossos alunos. Sabemos que qualquer desconforto para as crianças é motivo de preocupação, e por isso pedimos desculpas. Estamos atentos e acompanhando a situação de perto. Pedimos, também, que fiquem atentos a qualquer sinal de desconforto gastrointestinal nas crianças e, se acharem necessário, busquem orientação médica. Reafirmamos o compromisso da escola com a segurança dos alunos e estamos à disposição para conversar e esclarecer qualquer dúvida."