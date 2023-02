Completa 1 ano desde que a Rússia invadiu a Ucrânia

Hoje (24.fev.23), completa-se 1 ano desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, dando início a uma guerra que, pelas estimativas mais conservadoras, já deixou pelo menos 200 mil mortos de lado a lado e está remodelando a correlação de forças entre as potências globais.

O fotógrafo e documentarista brasileiro Gabriel Chaim dormia no banheiro de um quarto de hotel em Kiev quando foi acordado, na madrugada, pelo som forte de uma explosão. Cobriu o conflito por meses e, entre idas e vindas, esteve novamente na Ucrânia no fim do ano passado.

Cahim deu entrevista a Edição de Sábado (25.fev.23) ao canal Meio. Chaim dá seu depoimento sobre essa guerra onipresente, de artilharia incessante, e da resiliência dos ucranianos, entremeando o relato com análises sobre o que se perdeu com o conflito.

Vamos falar ainda das discussões que estão rolando na conferência Internet for Trust, da Unesco, e das posições brasileiras sobre o combate à desinformação nas redes. E celebrar os 45 anos do álbum "The Kick Inside", de Kate Bush.

É aqui, no mundo digital, que se combate as notícias falsas e se constrói democracia, à base de jornalismo profissional. Apoie o Meio. Seja um assinante premium!

— Os editores.