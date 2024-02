"Ele foi morto por Putin", diz Zelenskyi sobre crítico russo Oleksiy Navalny

O presidente Volodymyr Zelenskyi disse que o russo Oleksiy Navalny, de 47 anos, declarado morto nesta 6ª feira (16.fev.24), foi assassinado pelo autocrata russo, Vladimir Putin. O crítico do regime Putin cumpria pena na colônia correcional nº 3, no vilarejo de Harp, no Distrito Autônomo de Yamalo-Nenets.

"Obviamente, ele foi morto por Putin, como milhares de outros torturados por esta mesma criatura. Putin não se importa com quem morre para manter a sua posição. É por isso que ele não deveria ficar com nada", disse Zelenskyy.

A declaração do chefe de Estado ucraniano — que está em guerra com a Rússia há 723 dias — foi feita durante uma conferência de imprensa conjunta com o chanceler da República Federal da Alemanha, Olaf Scholz.

Navalny é um ex-advogado que ganhou fama há mais de uma década ao satirizar a elite do presidente Vladimir Putin e fazer acusações de corrupção.

Em agosto de 2023, um tribunal russo condenou Navalny a 19 penas de prisão sob a acusação de extremismo. Em março de 2022, o Tribunal Lefortovsky de Moscou já havia o condenado a 9 anos de prisão em regime estrito no caso de fraude e insulto a um juiz.

O QUE DIZEM OS RUSSOS

Em fevereiro de 2023, a Comissária dos Direitos Humanos, Tatyana Moskalkova, disse ter recebido 50 pedidos de Oleksiy Navalny . Durante sua prisão, Alexei Navalny foi regularmente enviado para uma cela de punição (cela de punição). Em 14 de janeiro, a sua secretária de imprensa, Kira Yarmysh (anunciada pelo Ministério da Justiça como agente estrangeiro), informou que Oleksiy Navalny foi enviado para uma cela de castigo pela 27ª vez. No total, ele passou 308 dias na cela de castigo. Foto: Alexander Miridonov, Kommersant

O Serviço Penitenciário Federal do Okrug Autônomo Yamal-Nenets disse que Navalny teria apresentado problemas depois de uma caminhada. "Condenado A.A. Navalnyi depois da caminhada se sentiu mal, desmaiou. Os médicos da instituição chegaram imediatamente e uma ambulância foi chamada. Foram realizadas todas as medidas de reanimação necessárias, que não deram resultados positivos. Médicos de emergência confirmaram a morte do condenado”, diz a mensagem.

Conforme a assessoria de imprensa do Tribunal Regional de Vladimir, Alexey Navalny participou da audiência no dia 15 de fevereiro por meio de videoconferência e se sentiu bem, não reclamou de seu estado de saúde. “Ontem, Navalny participou na audiência, sentiu-se bem, não manifestou quaisquer queixas sobre o seu estado de saúde, falou ativamente, apresentou argumentos em defesa da sua posição”, disse o serviço de imprensa do tribunal à agência TASS .

O departamento local do Comitê de Investigação da Rússia disse que iniciou uma investigação sobre a morte do político. Foi enviada à colônia uma comissão especial de dirigentes e funcionários das unidades operacionais e médicas do escritório central do Serviço Penitenciário Federal.

LOBO POLAR

A colônia correcional nº 3 também é conhecida como “Lobo Polar”, pois está localizada na vila urbana de Kharp (“harpa” é traduzida da língua Nenets como “aurora boreal”) no Okrug Autônomo Yamalo-Nenets. Uma das colônias mais setentrionais e remotas da Rússia, localizada na zona de permafrost.

A prisão foi fundada em 1961 a partir de prédios desativados da antiga unidade de acampamento do Gulag, com expansões ao longo dos anos. Atualmente, tem capacidade para 1.020 detentos, incluindo presos de segurança máxima e colônias de assentamento.

A colônia realiza produção de peles de rena, costura e marcenaria, além de possuir uma fazenda subsidiária. A Igreja de São Sérgio de Radonej, construída por presidiários, funciona no local.

Em 2005-2006, Platon Lebedev, ex-coproprietário da Yukos, foi detido na colônia.

BRIGOU PELA LIBERDADE

O Parlamento Europeu atribuiu a Navalny o Prémio Sakharov “Pela Liberdade de Pensamento”, diz o site oficial da organização.

Os deputados do Partido Popular Europeu chamaram o oposicionista russo de "principal oponente político" do presidente russo, Vladimir Putin.

O Prémio Sakharov foi aprovado pelo Parlamento Europeu em 1988. É concedido a pessoas que deram uma contribuição excepcional à luta pelos direitos humanos em todo o planeta. O prêmio recebeu o nome do ativista e dissidente soviético de direitos humanos Andriy Sakharov.

O valor do prémio atribuído pelo Parlamento Europeu é de 50.000 euros.

ENVENADO

Em 2020, Navalny foi envenenado com veneno do grupo "Rookies" e acusou funcionários russos do FSB.

Mais tarde, soube-se que oito funcionários do FSB estiveram envolvidos no envenenamento do líder da oposição russa com "Novachko".

Após tratamento na Alemanha, foi preso ao retornar para a Rússia.

O QUE DIZ A FAMÍLIA DE NAVALNY

O advogado da família de Navalny, Leonid Solovyov, disse à mídia que não iria comentar a morte do cliente. “Por decisão da família de Alexei Navalny, não comento absolutamente nada. Vamos descobrir agora. Alexey tinha um advogado na quarta-feira. Estava tudo bem então”, disse o advogado.