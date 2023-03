Estudar e viajar a melhor combinação para brasileiros que sonham viver em outro país

O português é uma das línguas mais faladas no mundo, com mais de 200 milhões de falantes nativos de português. Assim como o resto do mundo, a maioria desses falantes nativos, por qualquer motivo, tem que viajar para lugares na Europa, África ou Ásia onde o português não é esperado. Essa falha de comunicação é uma dor de cabeça para o viajante e transforma uma experiência agradável em árdua. É aqui que entra o UBM Study and Travel.

A UBM é uma empresa de turismo com escritórios na Europa, Brasil e algumas partes da África. A empresa oferece uma gama de serviços turísticos personalizados a todos os seus clientes. Seja ajudando a planejar férias ou um programa de intercâmbio em qualquer lugar da Europa, você pode contar com a UBM para fazer sua viagem sem complicações e sem problemas.

A empresa iniciou suas operações no Brasil em 2012, mas mudou-se para Malta. Embora a UBM Study and Travel tenha começado a atender falantes nativos de português, a empresa também evoluiu para fornecer serviços impecáveis a falantes de outros idiomas.

Bruna Maier é o cérebro por trás da revolução que é o UBM Study and Travel. Bruna é brasileira, mas seu trabalho a tornou uma cidadã do mundo. Ela é a Diretora Executiva da UBM. Bruna Maier não é uma neófita quando o assunto é negócios.

Ela tem cinco startups, incluindo uma loja no Rio e uma licença imobiliária para atuar em Malta. Com uma licença imobiliária, ela ajuda os investidores a obter os melhores investimentos imobiliários em Malta.

Ela tem um diploma em turismo que ajudou imensamente a transformar a UBM na grande empresa que é hoje. Além da graduação em turismo, Bruna também é mentora e coach da BSE no Reino Unido. Ela também dirige uma agência de viagens no Brasil com a qual ajuda pessoas que procuram uma instituição de ensino superior em Malta ou em outras partes da Europa. Fale sobre uma pessoa de muitos fatores.

Apesar de ter o dedo em muitas coisas, o primeiro amor de Bruna é o turismo, por isso a UBM é essencial para ela. Seu esforço pela perfeição em tudo o que faz significa que cada cliente da UBM Study and Travel tem a garantia de serviços de alto nível, independentemente do número e tipo de viagem que planejaram.

A UBM Study and Travel está bem equipada para lidar com viagens em grupo ou de luxo, itinerários, feiras e convenções. Eles também podem atender às necessidades das delegações, organizar e organizar eventos corporativos e esportivos e treinar equipes operacionais. É importante ressaltar que a UBM é a única empresa turística brasileira de Malta. Portanto, qualquer pessoa que venha do Brasil para Malta por qualquer motivo pode ter certeza de que a UBM oferece cobertura local. Bruna sabe que o tempo de viagem da maioria dos brasileiros é de no mínimo quinze dias seguidos para que eles possam aproveitar as férias. Ela utiliza esse conhecimento para ajudar seus clientes a terem as melhores férias e também ajudá-los a acessar companhias aéreas, autoridades locais ou ajuda do governo sempre que precisarem.

Em Malta, a UBM Study and Travel ajudará com treinamento ou intercâmbio de idiomas, reservas de hotel, treinamento para mulheres (em grupos ou sozinhas) e consultoria de imigração. A UBM também se conecta com várias companhias aéreas para oferecer aos clientes as melhores ofertas em viagens pela Europa (Portugal, Espanha e Itália) ou Ásia-África (Turquia, Tunísia e Marrocos). Bruna e UBM Study and Travel têm um objetivo primordial; para satisfazer o seu cliente.

Satisfazer o cliente inclui:

Apoio de transporte.

Usando sua vasta rede para ajudar com reservas de viagens e hotéis.

Organização de viagens dentro do local de férias.

Ajudar os clientes a obter o melhor valor pelo seu dinheiro.

Visite o site deles, ou converse com Bruna Maier no WhatsApp para mais informações.

Informações de contato:

E-mail: ubm@ubm.today

Telefone: +356 77053283

Site: https://ubm.today/