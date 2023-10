Governo Lula aluga casa e abriga 16 mulheres e crianças na fronteira de Gaza

O governo do presidente Lula (PT-BR), alugou uma casa para um grupo de 16 brasileiros, composto principalmente por mulheres e crianças, deixou a escola católica Rosary Sisters, no norte da Faixa de Gaza, onde estavam abrigados, e seguiu por uma rota de cerca de 25 km até Khan Yunis, no sul de Gaza. Eles se juntaram a outro grupo de 12 brasileiros com interesse na repatriação, totalizando 28 pessoas, incluindo 14 crianças, oito mulheres e seis homens adultos.

O Governo Brasileiro montou uma megaoperação internacional chamada 'Voltando em Paz', para resgatar brasileiros que estavam na Palestina ou em Israel e agora desejam deixar os locais que entraram na nova etapa de uma guerra que já dura 75 anos.

Por ordem de Lula, o Itamaraty alugou uma casa em Rafah, uma caminhada de distância do posto de fronteira com o Egito, para garantir uma noite mais tranquila. Depois de cruzarem a fronteira é definida a logística final de retorno, a aeronave da Presidência da República se dirigirá ao Egito para resgatar o grupo.

Até agora, a Operação Voltando em Paz já permitiu o retorno de 916 brasileiros e 24 animais de estimação em cinco voos da Força Aérea Brasileira que saíram de Tel Aviv, em Israel.