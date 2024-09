Homem aspira barata durante o sono e passa dias com bafo do inseto

Um homem chinês, de 58 anos, passou por uma situação incomum ao inalar acidentalmente uma barata enquanto dormia, o que resultou em três dias de tosse e desconforto devido ao inseto que ficou preso em sua traqueia. O caso ocorreu em Haikou, na província de Hainan, conforme relatado pelo site Seehua.

Conforme o portal TrendsBR, após o incidente, o homem começou a tossir intensamente e a expelir catarro amarelo. Além disso, ele passou a sentir um cheiro desagradável em sua boca, que associou à barata. Ao procurar atendimento médico, ele relatou: "Sinto cheiro de barata na boca e estou com muito desconforto".

O caso foi atendido pelo pneumologista Lin Ling, do Hospital Geral de Hainan, que explicou que é raro encontrar corpos estranhos nos brônquios. O paciente havia passado pelo departamento de otorrinolaringologia, onde não foram encontrados corpos estranhos no trato respiratório superior, indicando que o problema estava no trato respiratório inferior, possivelmente na traqueia.

Uma tomografia computadorizada revelou uma "sombra" no lobo inferior direito do pulmão, sugerindo a presença de um corpo estranho. Durante a broncoscopia, o médico conseguiu identificar o objeto: "Vi claramente algo no brônquio, algo com asas. O corpo estranho estava envolto em muito catarro. Era uma barata", explicou Lin Ling. A barata foi removida com sucesso, aliviando o desconforto do paciente.

Com informações de TrendsBR