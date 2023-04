Lista revela nomes de 147 padres acusados de abuso sexual contra 600 crianças

O principal promotor de Maryland (EUA), procurador-geral Anthony Brown, tornou público nesta 4ª.feira (5.abr.23), um relatório que mostra que em 60 anos, a Igreja Católica americana abusou sexualmente de 600 crianças. Eis a íntegra do relatório de 463 páginas em inglês.

Ele aponta que autoridades da Igreja Católica em Baltimore se envolverem em um encobrimento de anos de abuso sexual de vítimas que foram “perseguidas por vários abusadores ao longo de décadas”.

Brown nomeou vários padres abusadores e descreveu seus supostos delitos (veja a lista abaixo). A investigação local teve início em 2018. A Arquidiocese de Baltimore, segundo a rede americana NPR, é a diocese católica romana mais antiga dos EUA e abrange grande parte de Maryland.

“Repetidas vezes, os membros da hierarquia da Igreja se recusaram resolutamente a reconhecer as alegações de abuso sexual infantil pelo maior tempo possível”, denunciou no relatório.

"Quando a negação se tornava impossível, a liderança da Igreja afastava os abusadores da paróquia ou da escola, às vezes com promessas de que não teriam mais contato com as crianças. Documentos da Igreja revelam com clareza perturbadora que a Arquidiocese estava mais preocupada em evitar escândalos e publicidade negativa do que estava protegendo as crianças", observou Bown.

O procurador disse que o estado descobriu que mais de 600 crianças relataram terem sido abusadas por 156 pessoas religiosas incluídas no relatório. Ele, então, listou os seguintes suspeitos:

Padre Louis Affrica Padre James Avant Padre Bruce Ball Padre John Banko Padre Michael Barnes Padre Thomas Bauernfeind Padre Vincent Bechtel Padre Ronald Belschner Padre Thomas Bevan Padre Maurice Blackwell Padre Louis Bonacci Padre John Bostwick Reverend H. Cornell Bradley Padre William Braun Padre Laurence Brett Padre Frederick Brinkmann Stephen Brotzman Padre Wayland Brown Padre Gerard Bugge Padre Robert Callahan Padre John Carney Monsignor John Corbett Padre Brian Cox Padre Charles Coyle Padre Fernando Cristancho Padre Robert Cullen Padre Joseph Davies Padre Richard Deakin Padre Alfred Dean Padre Donald Dimitroff Irmão Francis Dolan Padre James Dowdy Padre Robert Duerr Padre John Duggan1 Padre Frederick Duke Padre Walter Emala Padre Francis Ernst Padre Luigi Esposito Padre Terence Evans Padre Alfred Ewanowski Padre Kenneth Farabaugh Padre Alphonsus Figlewski Deacon Joseph Firlie Father Carl Fisher Sister Theonella Flood Father Daniel Free Father Joseph Gallagher Father Joseph Gerg Father Steven Girard Father Mark Haight Father John Hammer Father Edward Heilman Father Marion Helowicz Father Joseph Hill Monsignor Robert Hiltz Father George Hopkins Father Joseph Hopkins Father Robert Hopkins Father William Jameson Father Albert Julian Deacon John Justice Father Thomas F. Kelly Father Thomas M. Kelly Father Joseph Kenney Father Simon Kenny Father Paul Knapp Father Michael Kolodziej Father Joseph Krach Father William “Jay” Krouse Father Joseph Kruse Deacon Thomas Kuhl Brother Xavier Langan Father Michael LaMountain Father James Lannon Father Ross LaPorta Father Regis Larkin Father David Leary Father Francis LeFevre Father Robert Lentz Father John Lippold Father Robert John Lochner Father Anthony Lorento Father George Loskarn Father Edward Neil Magnus Father Ronald Mardaga Father Kenneth Martin Father Joseph Maskell Father Benedict Mawnv Brother Constantine McCarthy Monsignor William McCrory Father Francis McGrath Father Eugene McGuire Patrick McIntyre Brother Lawrence Meegen Father Raymond Melville John Merzbacher Father Joseph Messer Father Ronald Michaud Father William Migliorini Father John Mike Father Jerome Moody Brother Eugene Morgan Brother William Morgan Father John Mountain Father Timothy Murphy Father J. Glenn Murray Father Alan Nagle Father Robert Newman Deacon Leo O’Hara Father Garrett Orr Father Henry O’Toole Father John Padian Father John Peacock Father Dennis Pecore Father Adrian Poletti Eric Price Father Blair Raum Brother Thomas Rochacewicz Father Francis Roscetti Father Charles Rouse Brother Marius John Shine Father William Simms Father David Smith Monsignor Richard Smith Father Thomas Smith Father Michael Spillane Father Albert Stallings Father Edmund Stroup Brother Cuthbert Sullivan Father Francis Sweeney Father Alcuin Tasch Brother Cuthbert/Joseph Thibault Brother Thomas Tomasunas Father Jerome Toohey vi Father James Toulas Father Gerald Tragesser Father Jorge Velez-Lopez Father Francis Wagner Father William Walsh Father William Wehrle Monsignor Thomas Whelan Father John Wielebski Monsignor Roger Wooden Father Howard Yeakle Sister Francis Yocum Monsignor Henry Zerhusen

Do 147º suspeito até o 156º suspeito, os nomes estavam sob sigilo.

Conforme o procurador, o número de suspeitos pode ser muito maior.

O abuso sexual foi tão generalizado na instituição religiosa, que de acordo com o procurador, não era incomum que as vítimas fossem estupradas por mais de adulto integrante da igreja.

“Jovens em algumas paróquias foram perseguidos por vários abusadores ao longo de décadas, e o clero usou o poder e a autoridade do ministério para explorar a confiança das crianças e famílias sob seus cuidados”, descobriu o principal promotor do estado.

As descobertas foram tornadas públicas após quatro anos de investigação e ilustram uma "falha sistêmica e depravada da Arquidiocese em proteger os mais vulneráveis - as crianças que ela foi encarregada de manter seguras", disse Brown em um comunicado.

“Baseado em centenas de milhares de documentos e histórias não contadas de centenas de sobreviventes, ele fornece, pela primeira vez na história deste Estado, um relato público de mais de 60 anos de abuso e encobrimento”, acrescentou.

“Repetidamente, a arquidiocese optou por proteger a instituição e evitar escândalos, em vez de proteger as crianças sob seus cuidados”, revelou.

Em uma longa resposta do arcebispo de Baltimore, William E. Lori, a igreja não pareceu negar nenhuma das descobertas.

Lori chamou o relatório de "uma lembrança triste e dolorosa do tremendo dano causado a crianças e jovens inocentes por alguns ministros da Igreja".

"Os relatos detalhados de abuso são chocantes e comoventes", disse ele. "É difícil para a maioria imaginar que tais atos malignos possam realmente ter ocorrido. Para vítimas-sobreviventes em todos os lugares, eles sabem a dura verdade: esses atos malignos realmente ocorreram".

Essa denunciação se junta aos crimes de abusos sexuais revelados sobre em arquidioceses de Portugal, da França.