Mapa faz alerta sobre 12 marcas de azeite por fraude e risco à saúde

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) emitiu um alerta sobre a venda de 12 marcas de azeite de oliva desclassificadas por fraude, consideradas impróprias para consumo.

As marcas identificadas são: Grego Santorini, La Ventosa, Alonso, Quintas D’Oliveira, Olivas Del Tango, Vila Real, Quinta de Aveiro, Vincenzo, Don Alejandro, Almazara, Escarpas das Oliveiras e Garcia Torres.

As investigações conduzidas pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal detectaram óleos vegetais não especificados nos produtos, o que viola a Instrução Normativa nº 01/2012 e representa risco à saúde. Além disso, algumas das empresas envolvidas possuem CNPJs suspensos ou inativos, o que aumenta a suspeita de irregularidades.

Consumidores são orientados a suspender imediatamente o uso dos produtos e exigir substituição, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Denúncias sobre a venda desses azeites podem ser feitas através do portal Fala.BR.

O Mapa destacou que esta ação faz parte de uma série de operações para combater fraudes no mercado de azeites, que é considerado um dos produtos mais fraudados no mundo. Estabelecimentos que continuarem a comercializar as marcas podem ser responsabilizados.

Confira: