Adriane Lopes entrega segundo Conselho Tutelar do ano em Campo Grande

A prefeita Adriane Lopes está fazendo história em Campo Grande ao encarar um desafio que nenhum prefeito antes dela teve coragem de enfrentar: criar três novos Conselhos Tutelares em 2024. Ao sancionar a lei que estabelece o 7º Conselho Tutelar Região do Prosa, ela mostra um compromisso firme com a proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes da Capital. A unidade será entregue nesta segunda-feira (22) e irá abranger a população dos Bairros: Autonomista, Carandá, Chácara dos Poderes, Estrela Dalva, Margarida, Mata do Jacinto, Noroeste, Novos Estados, Santa Fé e Veraneio.

Este feito exemplifica a vontade política de enfrentar questões complexas em prol do bem-estar das famílias mais vulneráveis da cidade.

Em suas palavras, a prefeita Adriane Lopes ressalta “o objetivo é aumentar a proteção e trazer dignidade, além de resguardar os direitos das famílias mais vulneráveis que precisam de cuidado e de um atendimento humanizado. Quando uma criança tem um atendimento de excelência, tem um espaço adequado de crescimento e desenvolvimento, o avanço é muito grande." Esta visão demonstra não apenas uma preocupação com o presente, mas também um investimento no futuro das crianças e adolescentes de Campo Grande.

Além da criação dos novos conselhos, sendo o 6º Conselho Tutelar – Anhanduizinho entregue no dia 15 de março e o oitavo confirmado para este semestre, a gestão municipal tem se empenhado em melhorar as condições de trabalho dos conselheiros, com a inauguração de um novo prédio equipado com oito salas destinadas ao trabalho dos cinco conselheiros, além de espaço administrativo e brinquedoteca. Esta infraestrutura adequada reflete o compromisso em oferecer um ambiente propício para o desempenho das atividades voltadas à proteção da infância e juventude.

A efetivação de 40 novos membros titulares e suplentes dos Conselhos Tutelares para o quadriênio 2024/2028 representa um aumento expressivo no efetivo de conselheiros, beneficiando diversas regiões da cidade. Com um número maior de profissionais capacitados e engajados, a prefeitura busca fortalecer os mecanismos de proteção e garantir uma resposta eficaz às demandas da comunidade.

Em suma, a gestão da prefeita Adriane Lopes tem sido pautada pela coragem de enfrentar desafios e pela determinação em promover o bem-estar das crianças e adolescentes de Campo Grande. A criação de novos Conselhos Tutelares e o investimento em estrutura e pessoal refletem um compromisso sólido com a construção de uma cidade mais justa e inclusiva para todos os seus cidadãos.