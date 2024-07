Prefeita Adriane (PP) inaugura Pronto Atendimento e entrega revitalização da USF Tiradentes

“As crianças estão bem cuidadas, temos pediatras e estrutura adequada. Isso aqui é um divisor de águas no atendimento e foi possível graças à prefeita Adriane, que percebeu a necessidade das mães”, destacou Daiane da Silva, durante a inauguração oficial do Pronto Atendimento Infantil (PAI) e a entrega da revitalização da Unidade Básica de Saúde da Família (USF) Tiradentes, nesta terça-feira (02).



Daiane é mãe de Victor Hugo e conta que a realidade das famílias mudou após a instalação do PAI no complexo do Tiradentes. “Quando soubemos desse acolhimento específico na área da pediatria, foi um alívio. O atendimento é excelente. Agora, não precisamos mais ficar correndo para saber onde há plantonistas porque aqui temos todo o atendimento infantil necessário”.



Outra mãe satisfeita é Milena Oliveira, que pegou na farmácia um colírio para tratar a conjuntivite da filha de um ano e nove meses. Ela relata que o atendimento foi excelente. “Trouxe a Aylla ao pediatra. Cheguei e fui atendida em menos de 30 minutos. Peguei o remédio e agora vou tratar. Isso é muito bom, ainda mais para as crianças que são impacientes”, afirma.



O Pronto Atendimento Infantil 24 horas está localizado no Centro Regional de Saúde do Tiradentes, onde há um complexo de saúde. O PAI está em atividade desde o dia 03 de junho e foi inaugurado oficialmente nesta terça-feira. Em 30 dias, foram atendidas 3 mil crianças, com uma média de 100 pacientes infantis por dia. A unidade tem pelo menos cinco pediatras trabalhando em turnos de 12 horas.



A prefeita Adriane (PP) salientou durante a inauguração do PAI que essa é uma resposta rápida para um problema antigo de Campo Grande. “A pediatria sempre foi um desafio para a gestão da saúde da nossa cidade, por isso, nossa administração trabalhou intensamente para haver esse avanço e uma solução para as mães e para as famílias da Capital. Sou mãe, sou mulher e sei a dor de ter um filho doente aguardando atendimento, por isso, esse investimento chega como uma resposta positiva”.



Além do Pronto Atendimento Infantil 24 horas, o complexo de saúde do Tiradentes conta com a USF, que foi totalmente revitalizada, ganhando pintura, novos equipamentos e instalações como 12 aparelhos de ar-condicionado. Localizados na Região Bandeira, os prédios do complexo passaram por melhorias na hidráulica, elétrica e outras manutenções necessárias.



Conforme a prefeita Adriane, para desafogar o atendimento no CRS Tiradentes, a Sesau estendeu o horário de funcionamento da USF do Bairro Noroeste, que antes fechava às 17 horas e, há um mês, passou a funcionar até às 23 horas. A estratégia deu certo, já que muitos pacientes saíam da região em direção ao CRS Tiradentes.



USF Silvia Regina e CEO



Com investimentos na saúde e promoção do conforto dos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a prefeita Adriane também inaugurou as revitalizações da Unidade Básica de Saúde da Família (USF) Silvia Regina e do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).



“Essa é uma unidade de saúde excelente. Sempre fui muito bem atendida. E agora, com essa revitalização, muda muito. É muito bom você chegar em um ambiente mais adequado, aconchegante. Isso faz toda a diferença”, diz a dona de casa Maria Aparecida Oliveira, vizinha da USF Silvia Regina, localizada na Rua Capibaribe, Região do Imbirussu, e que atende cerca de 300 pacientes por dia.



Da mesma maneira, a aposentada Leontina Pinto de Oliveira comenta que a revitalização é um ganho para todos os pacientes da região. “A revitalização trouxe mais conforto e qualidade no atendimento”.



A prefeita Adriane explicou que a atenção primária à saúde é a porta de entrada da Rede de Atenção à Saúde e que os investimentos são necessários, por serem nessas unidades onde se resolve a grande maioria dos problemas de saúde da população.



“Com mais essas entregas, melhoramos o atendimento dos pacientes, e trazemos mais qualidade de vida ao cidadão que busca uma unidade quando não está bem de saúde. É aqui no atendimento básico que o paciente mais precisa, onde ele passará pela primeira consulta, pegará seus encaminhamentos para exames e especialistas. Por isso, nossa gestão trabalha incessantemente para entregar essas melhorias”, destacou a prefeita Adriane.



Adriane destacou ainda, durante as entregas, a importância de estruturas mais adequadas para os servidores terem condições melhores de trabalho. “Muitos dos servidores passam mais tempo dentro das unidades de saúde do que em suas casas. Por isso, é de fundamental importância que eles tenham um lugar mais adequado para trabalhar, melhorando consequentemente o atendimento à população”.



Na unidade, as obras de revitalização concluíram manutenções como a instalação do padrão de energia, pintura, sala de odontologia, elétrica, reparo e ajustes nas portas, trocas de estofados, hidráulica com consertos e reparos, instalação de três aparelhos de ar-condicionado e vidraçaria.



A USF atende pacientes com pré-natal, puericultura, consultas médicas, consultas de enfermagem, atendimento odontológico, vacinação, visita domiciliar por agente comunitário e equipe, exames preventivos e outras diversas formas de atendimento à saúde.



A capital conta com mais de 30 das 74 unidades de saúde da família que funcionam em horário estendido, com períodos entre 7h e 17h sem fechamento para o almoço, das 7h às 19h e das 7h às 23h, como exemplo das USFs Tiradentes e Noroeste.



Complexo Hospitalar Municipal



Outro ganho na saúde de Campo Grande será o Complexo Hospitalar Municipal. A prefeita Adriane (PP) também conseguiu tirar do papel o projeto após dez anos inserido no Plano Municipal de Saúde. Lançado na segunda-feira (01), o HMCG terá uma estrutura moderna, pensada para as gerações futuras, com aproximadamente 15 mil metros quadrados de área construída. O atendimento será em diversas especialidades médicas, com leitos, salas de cirurgia, laboratórios e mais.



Com 259 leitos, o HMCG ficará no início da Rua Augusto Antônio Mira, no Bairro Chácara Cachoeira. A Prefeitura publicou nesta terça-feira (02) o aviso de licitação para contratação de pessoa jurídica visando à implantação do complexo.