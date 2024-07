Campo-grandenses celebram ampliação de UPA e revitalização de USF

Prefeitura de Campo Grande (MS) entregou nesta 4ª.feira (03.jul.24) as obras de ampliação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon e a revitalização completa da Unidade de Saúde da Família (USF) Dom Antônio Barbosa.

"Oportunizar ao servidor e ao usuário um ambiente mais adequado é fundamental, proporcionando um atendimento mais humano e adequado para a população", destacou a prefeita Adriane Lopes.

A prefeita Adriane Lopes na entrega de equipamentos de saúde em Campo Grande. Foto: Reprodução

A UPA Leblon recebeu melhorias significativas, incluindo ampliação do espaço, nova pintura interna e externa, instalação de janelas de vidro, porta de entrada, insulfilme, rede elétrica completa com tomadas, lâmpadas e interruptores, além da instalação de quatro novos aparelhos de ar-condicionado. Todas as melhorias foram realizadas com recursos e mão de obra próprios da prefeitura.

Essa é Marluce. Foto: Reprodução

Marluce Silvestre, aposentada de 61 anos, elogiou as mudanças: "Deu outra cara para esta unidade. Aqui a gente sempre ficava praticamente amontoado com os outros pacientes, sem contar que era muito calor. Agora ficou muito melhor. Com ar-condicionado e mais espaço pra gente ficar".

Cláudio Barros, Conselheiro Local de Saúde, destacou que as melhorias atendem a uma antiga reivindicação da comunidade: "Essa é uma resposta aos anseios de todos os usuários do sistema público de saúde da região. É gratificante ver que nossos pedidos são ouvidos".

Andréa Fernandes, gerente administrativa da UPA Leblon, expressou sua satisfação com as mudanças realizadas: "Estamos extremamente contentes com a ampliação e revitalização da nossa unidade. É um reconhecimento ao esforço de toda a equipe".

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, celebrou as melhorias: "Hoje é um dia de celebração para os trabalhadores e usuários do SUS. Estamos proporcionando um ambiente novo, climatizado e preparado para acolher melhor aqueles que buscam atendimento".

A USF Dom Antônio Barbosa também passou por melhorias, incluindo pintura interna e externa, revisão da parte hidráulica e elétrica, troca de mobiliário e substituição de puxadores das portas e janelas. Marta Assunção, servidora pública, destacou: "A unidade ficou muito boa. É uma valorização para nós aqui da comunidade. Ganha todo mundo".

De acordo com a gestão da prefeita Adriane Lopes (PP), foi iniciada uma força-tarefa no último ano para revitalizar todas as unidades de saúde da Capital. E segundo a prefeitura, diversas unidades já foram beneficiadas, como a USF Aero Rancho IV, USF Arnaldo Estevão de Figueiredo, USF Jockey Club, UBS Popular, USF Marabá, USF Parque do Sol, Complexo de Saúde Nova Bahia, entre outras.