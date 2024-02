Alunos da Reme iniciam ano letivo nesta quinta-feira (15)

Os alunos do Ensino Fundamental e das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) da Rede Municipal de Ensino (Reme) voltaram às unidades nesta quinta-feira (15), para o início do ano letivo 2024. Para a recepção dos estudantes, a Prefeitura de Campo Grande investiu em equipamentos e realizou a manutenção das unidades que também receberam o total de 180 toneladas de alimentos para a merenda.

Para 2024, os alunos e servidores das 99 escolas e 106 EMEIs receberam novos mobiliários. Os estudantes começam o ano letivo com carteiras novas em substituição das antigas mesas e cadeiras. Além disso, foram substituídas as mesas e cadeiras para professor, armário de aço, armário de arquivo, armário roupeiro e conjunto refeitório adulto e infantil. São mais de 47 mil itens, distribuídos em todas as 205 unidades da Reme.

A Prefeitura também investiu em brinquedos, jogos e materiais de apoio para as 106 Emeis. Outra ação significativa em 2024 compete a instalação de parquinhos em todas as unidades escolares. Os itens contam com túnel, casinhas de bonecas, gangorras, playgrounds, traves de gol, jogos de vôlei e basquete completos e escorregador.

A prefeita Adriane Lopes destaca o comprometimento da administração municipal em melhorar cada vez mais a realidade da educação na Capital, por isso, os investimentos vão desde a compra de materiais, equipamentos e alimentos. "Sou fruto da educação pública, sou mãe, mulher e sei que todas as famílias querem o melhor para seus filhos. Por isso, estabelecemos um planejamento e uma força-tarefa esteve em todas as escolas, realizando os trabalhos de manutenção, limpeza e organizando tudo para que os alunos possam voltar às aulas com ânimo e entusiasmo".

Sobre a merenda escolar, a chefe do Executivo ressalta que o alimento no prato é fundamental para o aprendizado. "A merenda escolar é essencial e já é fato comprovado cientificamente que aluno com fome não aprende, por isso, a administração tem o cuidado em adquirir alimentos que vão enriquecer a dieta das crianças e contribuir com o crescimento saudável". Importante lembrar que as escolas da Reme receberam há alguns meses, utensílios de cozinha e panelas novas para que o preparo da merenda tenha ainda mais qualidade.

"Nas escolas temos o nosso maior tesouro, que são os alunos, o futuro do país, por isso, o retorno foi planejado e realizado para atender, dentro do que é possível, todas as especificidades da Rede Municipal de Ensino. Um dos grandes projetos que foram elaborados é o Juntos pela Escola e a ampliação de salas também. Dentro disso, trazendo segurança e, principalmente, tranquilidade para os alunos darem sequência do ano letivo", salientou o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt.

Diariamente, 250 servidores e 12 viaturas da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Civil (Sesdes) atuam na Ronda Escolar, nas sete regiões urbanas da cidade. Com aparato moderno e profissionais preparados, a Guarda Civil Metropolitana mantém linha direta de comunicação com as escolas, a fim de oferecer atendimento ágil, garantindo a segurança de toda a comunidade escolar.

Manutenção

Para que unidades escolares fossem preparadas para receber alunos e profissionais da Educação, foram executados trabalhos de limpeza e roçada, realizados por equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) ao longo das últimas semanas. "As equipes se empenharam para deixar as escolas prontas para receber os alunos, num ambiente limpo e saudável. O poder público municipal tem a premissa de trabalhar sempre para deixar o ambiente de atendimento à população nas melhores condições possíveis", afirma o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli.

A Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetran) também realizou trabalhos de pintura de faixa de pedestre, dupla amarela, tracejado e marcações das vias de trânsito em 23 escolas, que havia a necessidade. O objetivo é dar segurança aos alunos, profissionais da educação e toda a comunidade escolar que trafega no entorno das unidades.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS