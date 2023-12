Após três meses de curso, 216 professores de Educação Física da Reme recebem certificado

Após três meses do curso Práticas Corporais e suas Progressões na Educação Física Escolar, 216 professores de Educação Física da Reme (Rede Municipal de Ensino) de Campo Grande, receberam o certificado. O encerramento do curso aconteceu na noite de quinta-feira (30), no Cefor (Centro de Formação Lúdio Martins Coelho), na Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, participou do encerramento do curso. "Os profissionais de Educação Física tiram do aluno o que ele tem de melhor. O curso só foi feito para aprimorar a prática de vocês nas quadras das escolas".

Segundo o técnico da Educação Física na Defem (Divisão do Ensino Fundamental e Médio) da Semed, Emerson Hércules Leão Alves, o curso começou em junho. "Foram quatro módulos, finalizamos em setembro e marcamos com todos os participantes este encerramento".

Na ocasião, houve apresentação cultural de capoeira e de ginástica com a participação dos alunos da Reme. "Os professores vêm mostrar o que tem sido feito através desse curso nas escolas. Além disso, tivemos palestra com o tema 'O Lugar da Educação Física na Escola', Altemir Dalpiaz, doutor da UFMS".

A professora da Escola Municipal Maestro João Corrêa Ribeiro, Juliana Pinho, disse que o curso a surpreendeu. "Normalmente, a gente está cansado de cursos sem proveito, pois não conseguimos aplicar no dia a dia. Mas isso foi proveitoso, levamos para nossos alunos, a prática foi o diferencial e isso foi muito bom para nosso crescimento profissional".

Jair da Costa Moreira é professor da Escola Municipal Senador Rachid Saldanha Derzi e afirma que o curso agraciou os professores. "Nós fomos protagonistas do evento, algo que não acontecia no passado. Pudemos ser ministrantes, participamos da prática, foi bem legal".

Dayani Silva da Cruz, que foi professora da Emei Antônio Mário Gonçalves e agora é técnica de Educação Física da Deinf (Divisão da Educação Infantil), participou do curso como ministrante. "O curso foi fantástico, fui ministrante no segundo módulo e foi enriquecedor, para mim como profissional, utilizei todas as técnicas em sala e o mais legal é que todos os professores estavam dispostos a aprender".

