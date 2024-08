Bispo Dom Mariano morre aos 72 anos em Campo Grande

Dom Frei Janusz Marian Danecki, OFM Conv – denominado dom Mariano Danecki – morreu aos 72 anos na noite desta 6ª.feira (30.ago.24), em Campo Grande (MS).

Polonês, o Bispo atuava como auxiliar da Arquidiocese da Capital sul-mato-grossense desde 2015.

Segundo apurado pelo MS Notícias, Dom Mariano tratava complicações após uma cirurgia cardiovascular, quando faleceu na Unimed.

O velório deve ser na catedral, conforme comunicado enviado aos fiéis.

Nascido em 8 de setembro de 1951, Dom Mariano começou sua formação no Seminário Menor de Niepokalanów aos 14 anos e foi ordenado presbítero em 19 de junho de 1977, em Sochaczew. Após oito anos de ministério na Polônia, incluindo trabalho na arquidiocese de Varsóvia e na Pastoral Vocacional, ele foi enviado ao Brasil em abril de 1985 para a Missão de São Maximiliano Maria Kolbe.

Na arquidiocese de Brasília e na diocese de Luziânia (GO), atuou como pároco e, de 1987 a 1994, foi formador no Seminário Propedêutico da Ordem dos Frades Menores Conventuais. De 2003 a 2007, foi diretor Nacional do Movimento Milícia da Imaculada e vigário da Província São Maximiliano Maria Kolbe no Brasil. Em 2008, ingressou na Missão Franciscana na Amazônia, servindo como pároco na prelazia de Tefé (AM).

No dia 25 de fevereiro de 2015, foi eleito, por Sua Santidade o Papa Francisco, como Bispo Titular de Regie e Auxiliar da Arquidiocese de Campo Grande.

