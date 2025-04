Landmark se mobiliza por direitos dos trabalhadores da limpeza e coleta

O vereador Landmark Rios (PT) recebeu na manhã desta quarta-feira (2) em seu gabinete, na Câmara Municipal de Campo Grande, o presidente do STEAC-MS (Sindicato dos Trabalhadores em Asseio, Conservação e Limpeza Urbana de Mato Grosso do Sul), Ton Jean Ramalho Ferreira, para discutir duas demandas graves que afetam centenas de trabalhadores terceirizados da capital.

Durante a reunião, Ton Jean relatou os recorrentes atrasos de pagamento de direitos trabalhistas por parte da empresa terceirizada responsável pela limpeza das unidades de saúde da capital. Segundo ele, a empresa tem um histórico de problemas no Paraná e repete a prática em Campo Grande, deixando de pagar benefícios como vale-transporte, férias, 13º salário, tíquete alimentação, FGTS e INSS.

“São mais de 250 trabalhadores que atuam em postos de saúde, UPAs e unidades de saúde. Já tentamos diálogo com a Sesau [Secretaria Municipal de Saúde], mas os ofícios sequer são respondidos”, afirmou o presidente do sindicato.

Outra pauta apresentada foi a da limpeza urbana. De acordo com Ton Jean, a empresa Solurb, responsável pelo serviço em Campo Grande, tem enfrentado atrasos frequentes no pagamento de notas, o que pode comprometer o repasse de salários e benefícios aos mais de 1.000 trabalhadores da coleta de lixo.

“Em 2024, tivemos problemas com o 13º salário. Houve risco real de paralisação. Este ano, a situação continua sem resolução. Se houver paralisação, o prejuízo será de toda a cidade”, alertou.

Diante das denúncias, o vereador Landmark se colocou à disposição para intermediar as conversas com os responsáveis pelos contratos. “Vamos encaminhar ofícios à Sesau e à Prefeitura, solicitando informações formais sobre a situação desses contratos e medidas para garantir os direitos dos trabalhadores. Nosso gabinete está ao lado de quem trabalha e precisa ser respeitado”, afirmou o vereador.

Além disso, Landmark anunciou que irá tentar agendar reunião com a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, e com os setores responsáveis pela fiscalização dos contratos, reforçando o compromisso com a valorização dos servidores que atuam na linha de frente da limpeza e manutenção da cidade.