Jogo em realidade virtual sobre o combate à dengue é projeto da Fesp e Senac

Aliar educação para as tecnologias do futuro com entretenimento e conscientização: esse é o “Todos Enfrentam a Dengue”, um projeto de game em realidade virtual da Federação de Esportes Eletrônicos e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (FESPMS) em parceria com o Senac Hub Academy. O projeto também conta com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC), assim como da E-INOVCG.

“Os participantes exploram ambientes interativos, identificam e eliminam criadouros do mosquito Aedes aegypti, transformando o aprendizado em uma experiência envolvente e prática”, explica Mario Marcio Alves Marietti, Consultor de Educação Profissional do Núcleo de Inovação em TI do Senac Hub Academy. O projeto está nas etapas iniciais e entra em pré-incubação já na segunda semana de abril. De acordo com Mario, nesse estágio, o desenvolvimento “contará com a infraestrutura do Senac Hub Academy, além da mentoria de docentes especializados e da equipe da FESPMS. Participarão do projeto 10 alunos do curso Técnico em Programação de Jogos Digitais e do 3º ano de Assistente de Produção 3D da SED (Secretaria de Estado de Educação)”.

Weverton Ramires, presidente da FESPMS, destaca a importância social do projeto com entusiasmo. “Esta iniciativa representa um avanço significativo no uso da tecnologia para o bem social, utilizando a realidade virtual para conscientizar e educar a população sobre o combate aos focos do mosquito Aedes aegypti”, afirma. “Acreditamos que, quando o jogo estiver finalizado, ele poderá ser levado aos quatro cantos do estado, ampliando seu impacto e promovendo a prevenção de forma inovadora e acessível.”

O lançamento oficial do projeto de pré-incubação "Todos Enfrentam a Dengue" acontece no dia 9 de abril, quarta-feira, às 9h, no Senac Hub Academy, rua Francisco Cândido Xavier, 75, Centro. Durante o evento, será possível conhecer a metodologia do projeto, seus diferenciais tecnológicos e a participação de alunos da SED. Informações através das páginas @FespMS e @SenacHubAcademy no Instagram ou pelo telefone (67) 9 9217-6146 (Weverton).