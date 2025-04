Governo Lula libera mais de R$ 30 milhões para retomar obras de creches em CG

O vereador Landmark Rios (PT) participou na manhã desta 5ª feira (3.mar.25) de uma importante reunião com o diretor de Ações Educacionais do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), Anderson Wilson Sampaio Santos, junto à prefeita Adriane Lopes, ao secretário municipal de Educação Lucas Bittencourt, ao presidente da Câmara Municipal, vereador Papy, ao deputado federal Dagoberto Nogueira e demais vereadores.

O encontro, realizado na sede da Semed (Secretaria Municipal de Educação, tratou da retomada de obras de escolas e CEINFs (Centros de Educação Infantil) que estavam paralisadas na Capital. São mais de R$ 30 milhões disponibilizados em investimentos pelo Governo Federal.

Na oportunidade, foram confirmadas as retomadas de pelo menos sete unidades escolares, sendo seis CEINFs e uma escola, com recursos federais. Os bairros contemplados são: Jardim Talismã, Jardim Radialista, Moreninha 2, Jardim Colorado, Nova Serrana, Jardim Nascente Ville, Jardim Anache (em execução) e Vila Natália, esta última com a construção de uma escola de 12 salas. Juntas, essas unidades vão abrir cerca de 5 mil novas vagas para a educação infantil, auxiliando na redução da fila de espera, hoje estimada em cerca de 9 mil crianças.

“Todos se empenharam na liberação, para retomada dessas obras do FNDE aqui em Campo Grande, graças a mais uma importante ação do Governo Lula, que tem olhar sensível para a educação, especialmente a educação infantil”, afirmou o vereador Landmark, que destacou ainda a necessidade de contrapartidas e agilidade por parte do município: “Mas o município precisa fazer a sua parte, precisa cumprir o que for combinado. Iniciar a parte técnica e garantir as contrapartidas necessárias”.

O diretor do FNDE, Anderson Wilson, ressaltou que os convênios já estão firmados com a prefeitura e os recursos assegurados: “É um investimento do governo federal (...) buscando retomar obras que estavam paralisadas em todo Brasil. Aqui, em Campo Grande, são mais de 10 obras que estão sendo retomadas, agora foram aprovadas já a retomada de sete obras. (...) Os nossos convênios são de 24 meses, mas pode ser terminado antes, depende da prefeitura. A ideia é que não haja contrapartida por parte da prefeitura, que seja 100% o recurso federal.”

Já o deputado federal Dagoberto Nogueira destacou o volume expressivo dos investimentos. “Temos um montante dessas escolas para construir, elas custam em torno de 13 a 14 milhões cada e cada CEINF custa aí de R$ 3,8 milhões a 4,5 milhões. Então é um volume bastante grande, além do recurso anual que o MEC disponibiliza para Campo Grande. O dinheiro já está em caixa, agora depende da prefeitura.”

Com apoio da bancada federal, dos vereadores e do FNDE, a expectativa é de que os trâmites burocráticos como organização de projetos e contratos avancem ainda neste semestre, para que as obras sejam entregues no menor prazo possível à população.