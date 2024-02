Blocos de rua lotam Esplanada Ferroviária no Carnaval de Campo Grande

Desde sexta-feira (09), a Esplanada Ferroviária, importante ponto histórico de Campo Grande, tem sido tomada por foliões para celebrar o Carnaval de Rua da capital. Os blocos Farofolia, do Reggae, Só Love, Cordão Valu, Ipa Lelê e Capivara Blasé bateram os recordes de anos anteriores levando mais de 60 mil pessoas para a folia em 3 dias de festa, que contam com a co-realização da Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Cultural e Turismo (Sectur).

"Não temos dúvidas de que este será o melhor carnaval de todos os tempos, não apenas pelo grande público, mas porque tudo foi pensado e planejado com muito zelo, desde a segurança que foi reforçada, o cuidado com a limpeza do espaço, que tem início logo após a festa, a distribuição de pulseiras para o livre acesso dos moradores, a comercialização de alimentos e bebidas apenas por vendedores autorizados. Além da divertido, queremos que o Carnaval da nossa cidade seja organizado e para toda a família", afirmou Mara Bethânia Gurgel, secretária municipal de Cultura e Turismo.

E quem compareceu, confirmou que o Carnaval dos Blocos é mesmo para toda a família. Nina Morena, de 11 anos, estava acompanha da amiguinha Gabriela e seus pais. Com cabelos coloridos, brincando com espuma, pulando e dançando, todos aproveitaram o fim de tarde e a noite com muita empolgação. "Eu venho desde pequena e é sempre muito legal. Gosto muito do Carnaval, tanto aqui quanto o desfile das escolas da samba".

A maior parte do público é composta pelos munícipes, mas também há quem veio de longe para curtir o feriado mais animado do país. "Sou venezuelana e é a primeira vez que participo do Carnaval. Estou achando tudo muito animado, música legal, muita dança. As pessoas estão muito felizes e eu também", afirmou Yaneri Estefani Valdez, acompanhada de sua família.

Há quem aproveite o momento de diversão para faturar uma graninha extra. Por meio de edital e sorteio, a Sectur convocou 60 vendedores ambulantes que estão comercializando alimentos e bebidas no complexo da Esplanada. O casal Joel Lopes dos Reis e Kelly Rebata foi um dos contemplados e pelo segundo ano, vendem espetinhos. "A nossa expectativa é de que vendamos muito. Já deu pra perceber que o público aumentou e isso é muito bom pra gente. Também recebemos todo o apoio da organização e isso faz toda diferença".

O desfile dos blocos de rua continua nesta segunda (12) e (13). Hoje, é a vez do Capivara Blasé repetir a dose de domingo, das 14h às 23h. Amanhã, o Cordão Valu toma conta da Esplanada Ferroviária das 15h às 23h.

E quem quer esticar um pouquinho mais na folia, pode ficar despreocupado. No sábado (17), os foliões podem contar com o Enterro dos Ossos. O bloco Eita!, realiza seus festejos das 14h às 23h em frente ao bar do Zé Carioca, na rua General Mello e os Forrozeiros MS, fecha as festividades carnavalescas da Esplanada Ferroviária das 16 às 23h.

