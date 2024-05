Café com os conselheiros regionais do centro acontece neste sábado (25)

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), realiza neste sábado (25), a quarta edição do ano do Café com os Conselheiros Regionais. O evento, que acontece na Região Urbana do Centro, tem início às 8h30, na Escola Municipal Nicolau Fragelli.

Com o objetivo de fortalecer a parceria entre a Prefeitura Municipal e lideranças comunitárias das sete regiões da Capital, o Café com os Conselheiros Regionais promove a descentralização dos gabinetes, levando as secretarias para os bairros, proporcionando assim um canal de comunicação direto entre Poder Público e comunidades. Até o momento, mais de 1.400 pessoas puderam apresentar suas demandas diretamente para todas as pastas da Prefeitura.

“A nossa expectativa é a melhor possível. Nós, conselheiros regionais, somos as pessoas que desejam o melhor para Campo Grande, para que seja uma cidade justa, solidária e humana. Todos precisam de ter um olhar diferenciado para Campo Grande que necessita muito de pessoas trabalhadoras”, comenta o Presidente do Conselho Regional da Região Urbana do Centro, Salvador Zeferino da Silva.

“A iniciativa do Café com os Conselheiros Regionais vem trazendo ótimos resultados para os bairros e comunidades. A Prefeitura de Campo Grande vem somando esforços para a construção de uma cidade sustentável, resiliente, justa e inclusiva”, destaca a Diretora-Presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues.

Ao todo, são 492 conselheiros em toda Campo Grande, compondo os 7 Conselhos Regionais, sendo 109 no Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho; 59 no Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira; 46 no Conselho Regional da Região Urbana do Centro; 73 no Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu; 73 no Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa; 55 no Conselho Regional da Região Urbana do Prosa; e, 77 Conselho Regional da Região Urbana do Segredo.

Serviço:

Café com os Conselheiros Regionais da Região Urbana do Centro

Data: 25 de maio de 2024 (sábado)

Horário: 8h30

Local: Escola Municipal Nicolau Fragelli – Avenida Euler de Azevedo, 166 – São Francisco