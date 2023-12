Campo Grande abre concurso para 323 professores com salário de R$ 3,6 mil

A Prefeitura Municipal de Campo Grande publicou nesta 3ª feira (5.dez.23), o edital 01/2023 para o concurso público de provas e títulos para professores efetivos da Rede Municipal de Ensino (Reme).

São 323 vagas com carga horária de 20 horas semanais e salário inicial de R$3.671,07. As inscrições serão realizadas pela internet a partir das 10h do dia 11 de dezembro até as 23h59min do dia 15 de janeiro de 2024. Eis a íntegra do edital.

Segundo a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, o edital cumpre o compromisso com o setor da educação.

A previsão de concurso foi divulgada em agosto e visa ampliar o número de profissionais, já que o último concurso da Secretaria Municipal de Educação (Semed) foi realizado em 2016.

A Prefeita enfatizou a importância do concurso para o setor educacional, e afirmou que a entrada de novos profissionais aprovados representará uma melhoria significativa na qualidade do ensino oferecido na cidade.

O edital oferece vagas para professores de diversas áreas, com percentuais para candidatos com deficiência, negros e indígenas de acordo com a legislação brasileira.

Os candidatos podem solicitar a isenção da taxa de inscrição no período de 11 a 18 de dezembro. As provas objetiva e de redação estão previstas para 4 de fevereiro de 2024, enquanto a divulgação do resultado final está prevista para 30 de abril de 2024. O concurso será executado pelo Instituto Avalia, com sede em Maringá/PR.