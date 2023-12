Campo Grande entra no clima do Natal com ruas e avenidas iluminadas

Campo Grande já começou a ser enfeitada e entra no clima de natal com muita iluminação e decoração natalina nas ruas e avenidas. A época mais esperada pelos campo-grandenses, por seu encanto e diversão, traz enfeites também nas árvores centenárias da Capital, rotatórias e praças.



A decoração faz parte da grande festa de natal preparada pela Prefeitura de Campo Grande à toda a população. Quem estiver na cidade neste fim de ano vai se encantar com a decoração e cronograma de atividades do "Natal de CG é Tamanho Família". A prefeita Adriane Lopes conferiu ontem à noite como está ficando a decoração da Rua 14 de Julho e aproveitou para convidar a população para as festividades natalinas.

"A decoração está linda. Lembrando que o nosso Natal já começou nos bairros nesta semana, no Alves Pereira, e neste domingo estaremos no Jardim Noroeste. Também convidamos as famílias a prestigiar a Parada Natalina que começa diz 6 de dezembro aqui na 14 de Julho e para visitar a Cidade do Natal, a partir do dia 7. Convido a todos os campo-grandenses e visitantes para fazer conosco o melhor Natal de todos os tempos", disse a prefeita.

Neste ano, além da Rua 14 de Julho serão enfeitadas as Avenidas Mato Grosso, Afonso Pena, além de diversas rotatórias e pontos de grande fluxo nos bairros.

Com foco na sustentabilidade, a Prefeitura vai reaproveitar materiais utilizados nos anos anteriores, como as mangueiras luminosas de Led e armações de ferro.

"Todo material é guardado ao final das festas e no ano seguinte nós realizamos testes para ver o que dá para reutilizar. Isso tudo é usado novamente em praças e nos bairros, trazendo também o conceito de sustentabilidade", ressalta a coordenadora de projetos do FAC, Roberta Queiroz.

Ao todo, serão iluminadas as mangueiras da Afonso Pena até a Avenida Duque de Caxias, arcos iluminados do Corpo de Bombeiros até a Antônio Mara Coelho, além da Praça do Peixe e Ary Coelho. A decoração também conta com a presença de anjos, bicicletas decorativas e muito mais.

As rotatórias da saída para Três Lagoas, Coca-Cola, Três Barras, Sidrolândia, São Paulo, Indubrasil, Cuiabá, Euler de Azevedo, Lago do Amor e Lagoa Itatiaia, também estarão iluminadas.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS