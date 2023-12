Com a participação de 22 grupos, Dança no Museu acontece neste sábado

Com a presença confirmada de 22 grupos de dança de Campo Grande, acontece neste sábado (2), a partir das 18h, mais uma edição do projeto "Dança no Museu". O evento é uma realização da área da Cultura e Arte da Universidade Católica Dom Bosco e conta com o apoio da Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

"O Dança no Museu é uma grande celebração da nossa cultura. Os grupos se reúnem para mostrar o seu trabalho, sem competição. O clima de todas as edições é de muito companheirismo e reverência à arte", afirmou o coordenador de Cultura da UCDB, Roberto Figueiredo.

As apresentações acontecem no terraço do Museu das Culturas Dom Bosco, no Parque das Nações Indígenas, Altos da Avenida Afonso Pena. O público fiel ao espetáculo já sabe a dica: do calçadão do parque conseguem ver, ouvir e se emocionar com o espetáculo. Para isso, levam cadeiras, cangas, sentam no gramado e se ajeitam da melhor maneira para não perder nenhuma dança. Estão programadas apresentações de balé clássico, dança do ventre, street dance, dança moderna, entre outros estilos.

Além do grupo Ararazul da UCDB, apresentam-se no espetáculo o Grupo Infantil do Espaço de Dança Suzana Leite, Cia de Dança Selma Azambuja, Ballet Jovem Isadora Duncan, Grupo Infantil Zari, Isa Yasmin Estúdio de Dança, Sôma Cia de Dança, Hana Aysha Danças Árabes, Soul Cia de Dança, Conexão Urbana, Espaço de Dança Suzana Leite Unidade Centro, Grupo Mahila, Dancehall Colab, Grupo Siga, Grupo Sanssouci, Cigana Esmeralda Cia de Dança, Lotu'z, Tahul Danças Árabes, Cia Canindé, Grupo Arees, Art Hit e Ballet Marcos André.

Serviço

O Museu das Culturas Dom Bosco fica na Avenida Afonso Pena, n.º 7.000, no Bairro Cidade Jardim. As performances de danças podem ser curtidas da calçada do Parque das Nações Indígenas ou pelo canteiro central da avenida, com início programado para às 18h.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS