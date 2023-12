Com sorteios e muita diversão, Prefeitura leva magia do natal a Rochedinho

Percorrendo as sete regiões de Campo Grande e os dois Distritos, o "Natal de CG é Tamanho Família", festividade mais esperada do ano chegou a Rochedinho na noite deste sábado (09) levando muita magia e diversão as famílias da região. O evento que contou com brinquedos infláveis, música, decoração e muito mais, atraiu centenas moradores a Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco.

A festa começou às 17h e garantiu a diversão da garotada. Keise Beltrão saiu da Capital para aproveitar a festa. "Eu vim para trazer meu filho de 4 anos, ele está adorando. Aproveitamos para visitar minha irmã e assistir a apresentação do meu sobrinho", conta.

As turmas da escola preparam ao todo, nove apresentações para o dia de festa. A hora mais esperada do evento, foi a chegada do Papai noel no City Tour. A ação encantou quem passou para assistir.

Irma de Keise, Laís Beltrão estava com a bebê de oito meses e reforçou a importância dessas ações para o Distrito. "Nós adoramos porque é uma diversão para a família, um evento diferente pra gente aproveitar. Fora a decoração, o Papai Noel, as apresentações e os sorteios. Nós amamos tudo".

O "Natal de CG é Tamanho Família" contou com animador, sorteio de brindes, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, muita música, além de uma linda decoração.

No sorteio de prêmios, pessoas maiores de 18 anos podiam se inscrever na chegada do evento, para concorrerem aos brindes que incluiu bicicletas, televisores, cestas básicas e muitos brinquedos para a garotada.

Morador há 23 anos de Rochedinho, Emanuel da Rocha participou pela primeira vez do Natal nos Bairros e teve sorte de principiante, sendo o primeiro ganhador da bicicleta que leva para seu filho Emanuel Junior de 10 anos. "Não imaginei que iria ganhar nada, é a primeira vez que participo, mas estou muito feliz. Saiu levando o presente de natal do meu filho".

Natal nos Bairros

O Natal nos Bairros tem extensa programação e oportuniza as famílias campo-grandenses fazerem parte da comemoração natalina. As apresentações encantam e a magia natalina e aquece ainda mais os corações dos participantes.

A série de programações continua e no dia 10 de dezembro a comunidade da região do Bandeira participa do evento, que será no Campo Moreninha III, na Avenida Grande Floresta, em frente a UPA da Moreninha III.

E para encerrar o calendário festivo de Natal nos Bairros, no dia 17 de dezembro tem festa no Bairro Jardim Carioca, região do Imbirussu, e no dia 18 de dezembro a Prefeitura vai levar a programação para o campo de futebol do Bairro São Conrado, na região do Lagoa.

No dia 3 de dezembro, a turma segue para o Jardim Noroeste, onde o evento acontece no Cras Noroeste, na Rua Frei Caneca, 579, região do Prosa. Dia 8 de dezembro será a vez da região do Segredo, com o evento no Bairro Tarsila do Amaral.

Dia 16 de dezembro a festa acontece no Distrito de Anhanduí.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS