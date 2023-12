Começa hoje a programação de Natal da 14 de Julho com Musical e parada natalina

A Prefeitura de Campo Grande abre nesta quarta-feira, dia 6 de dezembro, a programação festiva de Natal na Rua 14 de Julho, que será palco da abertura oficial do "Natal de CG é Tamanho Família" no centro da cidade. Promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, as atividades terão início às 18 horas, com apresentação do Ballet "A Esperança" Cia de Artes do Ministério Mana e apresentação de Matilda Pocket Musical, além da tradicional Parada Natalina, com muita música, luzes e cores.

O destaque deste ano fica por conta da chegada ilustre da família do Senhor e Senhora Rena, que apresentarão com orgulho o mais novo membro, o bebê Rena, à população. Uma oportunidade única para os moradores da Capital e de todo o Estado se aproximarem dos personagens que se tornaram símbolo dessa época mais especial do ano.

Na Rua 14 de Julho, a Parada Natalina acontecerá todos os dias às 19h30. As luzes no centro da cidade foram acesas na última sexta-feira (1º), garantindo desde já aos campo-grandenses um clima de festas de fim de ano.

As celebrações seguem até dia 25 de dezembro.

Cidade do Natal

Nesta quinta-feira, 7 de dezembro, a partir das 18 horas, no Espaço Municipal de Cultura Vila Morena, nos Altos da Afonso Pena, será a abertura oficial da "Cidade do Natal 2023", com show especial da Família Lima. A banda gaúcha com quase 30 anos de carreira promete encantar o público com todo seu carisma, talento e versatilidade, apresentando um repertório que traz desde clássicos da música brasileira até peças eruditas. A programação de abertura inclui apresentação da Orquestra Jovem do Sesc MS.

A programação na Cidade do Natal, que promete noites memoráveis de diversão para toda a família, será até o dia 7 de janeiro de 2024.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS