Confira a programação natalina da 14 de Julho e Cidade do Natal deste fim de semana

A programação do "Natal de CG é Tamanho Família" está repleta de atividades na Capital e segue até o dia 25 de dezembro na 14 de Julho e dia 7 de janeiro de 2024, na Cidade do Natal. Confira a programação deste fim de semana.

Cidade do Natal

Neste sábado (9), a partir das 18h, a população pode conferir a apresentação do Projeto Tocando em Frente, seguido do Grupo Cia Arte do Reino às 19h e a Banda V12 às 20h.

No domingo, a animação fica por conta do show infantil Batucando Histórias às 18h, seguido da Banda Petros às 20h.

A Parada Natalina acontece todos os dias às 21h. A abertura do local é às 17h e encerra as atividades às 22h.

14 de Julho

Também simultaneamente acontece a programação de Natal na Rua 14 de Julho. No sábado (9), as atrações ficam por conta do Coral Alceu Viana às 19h, da Banda Vozmecê às 20h.

Já no domingo a população pode assistir o Teatro Guaribinha e sua turma no mundo encantado às 19h e o Palhaço Pirulito às 20h.

A Parada Natalina acontece todos os dias às 19h00.

Natal nos Bairros

As famílias do Distrito de Rochedinho recebem neste sábado (9) e a região das Moreninhas no domingo (10), a programação da Prefeitura do Natal nos Bairros. As atividades terão início às 17 horas, na Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco e Avenida Grande Floresta, frente a UPA Bairro Moreninha III, respectivamente.

A festa nos bairros conta com animador, sorteio de brindes, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, música com a Banda Municipal, além de uma linda decoração e a presença do 'bom velhinho' em pessoa, o Papai Noel, que chegará no ônibus do City Tour acompanhado de outros personagens.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS