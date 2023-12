Contabilista André Brandão assume Secretaria-Executiva de Compras Governamentais

A partir desta segunda-feira (11), a Secretaria-Executiva de Compras Governamentais (Secomp) será comandada por André de Moura Brandão. Sua nomeação foi publicada hoje, na edição 7.303 do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Natural de Dourados-MS, André nasceu em 1.986, é casado com Nilceli Gonçalves da Silva Brandão, pai de duas filhas, Maria Clara Gonçalves Brandão e Alicia Gonçalves Brandão.

Profissional da área de contabilidade, com registro no Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul CRC/MS, graduando em Administração de Empresas pela Faculdade Estácio de Sá e Leader Coach Training LCT pelo Instituto Brasileiro de Coaching.

Ex-vereador do município de Itaporã-MS, entre os anos de 2013/2016, presidiu a Comissão de Constituição Justiça e Redação Final e também a Comissão de Finanças e Orçamentos, além de ter exercido por um biênio o cargo de Corregedor da Câmara Municipal de Itaporã.

Foi Superintendente do Sistema de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Campo Grande MS, a frente do setor entre 2018/2023, responsável pelo gerenciamento do Sistema de Registro de Preços da Capital do Estado de Mato Grosso do Sul.

Autor de artigos referentes ao Sistema de Registro de Preços; colaborador de pesquisa e redação do Manual de Compras Públicas Governamentais da Prefeitura Municipal de Campo Grande; além de ministrar palestras e treinamentos referentes aos Ciclos da Contratação e a Elaboração de Estudos Técnicos Preliminares.

O novo secretário-executivo de Compras Governamentais destaca seu comprometimento com a gestão municipal e com Campo Grande: "Aceitei com muita honra o convite a mim feito pela prefeita Adriane Lopes, para estar à frente de uma das principais secretarias do município, com a experiência adquirida em compras públicas nos últimos anos, coloco-me à disposição da gestão, com a missão de bem executar as licitações, de forma ética, célere e transparente, prezando pela lisura e legalidade nos procedimentos licitatórios, buscando com muito trabalho e fé em Deus, atender o interesse público e fomentar o desenvolvimento de Campo Grande, a Capital das Oportunidades".

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS