Curso gratuito forma mais de 200 alunos e incentiva a lucrarem neste Natal

O curso gratuito de panetone e colomba, promovido pela Prefeitura de Campo Grande por meio da Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários (Suasc), encerrou nessa quinta-feira (30), com mais de 200 alunas formadas e prontas para gerar renda neste fim de ano. A capacitação ocorreu nos bairros Moreninhas II, Mário Covas, Cidade Morena e na comunidade da Homex.

A capacitação foi completa, é o que explica a coordenadora do curso, Bell Vargas, que mencionou que, além da confecção dos produtos, durante as aulas os alunos aprendem como divulgar, acondicionar, criar expectativas de venda e efetuar a venda. "Ao concluírem o curso, eles saem com uma bagagem essencial para a produção e comercialização de tudo que produzirem, afinal, a capacitação proporcionar uma melhoria na qualidade da alimentação das famílias e também é uma excelente oportunidade para uma segunda fonte de renda".

O subsecretário da pasta, Chiquinho Telles, enfatizou que o objetivo do curso é proporcionar economia e geração de renda às famílias. "É muito importante oferecer esses cursos gratuitos para a comunidade, descentralizando as ações da Prefeitura, trazendo a gestão municipal para dentro das comunidades e oportunizando economia e geração de renda às famílias, permitindo ao participante confeccionar com foco nas vendas e também presentear vizinhos e amigos".

Um dos poucos homens interessados em aprender sobre a culinária natalina, o autônomo Elias Vicente da Silva (46), residente do Jardim Los Angeles, falou que o curso é uma oportunidade de ganhar dinheiro neste fim de ano. "Já fiz o curso de salgados e pretendo obter uma renda extra. Atualmente, vendo salgados congelados e vim fazer o de panetone para vender no Natal".

A presidente do clube de mães da Homex, Débora dos Santos do Nascimento (33), diz que os moradores gostaram da oportunidade e estão solicitando mais cursos na comunidade. "As pessoas estão gostando muito, estão adorando. A demanda por mais cursos está aumentando e os moradores estão pedindo cada vez mais", afirmou.

Enquanto isso, Larissa Zaiene, cabeleireira, deixou sua casa em busca de conhecimento e ficou satisfeita com a experiência. "Eu adorei, amei. É um privilégio participar, e que venham mais cursos para nós. Quero aprimorar meus conhecimentos sobre panetone para fazer no meu comércio", enfatizou.

A secretária, Luciana Benedita Rodrigues Gomes (47), do bairro Mario Covas, comentou sobre a receptividade positiva da população local em relação aos cursos, observando o interesse crescente dos moradores por mais atividades do gênero. "Esses cursos ajudam quem quer vender e ter uma renda extra. Faz um panetone de manhã, vende no final do dia e já ganha um dinheirinho, então ajuda bastante", enfatizou.

A dona de casa, Edineia Francisca Ferreira (40), destacou que este era o curso mais esperado por ela. "Este curso é maravilhoso, estamos aprendendo muito, algo que esperávamos tanto".

Os curso gratuitos foram ministrados em quatro bairros diferentes, no dia 27 de novembro, foi na Igreja Nossa Senhora das Graças, Rua Palmacia, 702 Bairro Moreninhas ll. No dia 28, aconteceu na Oitava Igreja Presbiteriana Renovada, que fica localizada na Rua Sagui, 138 Residencial Mário Covas. Já no dia 29, a Comunidade Homex, recebeu o curso na Rua Flor de Liz, 80 (atrás do EMEI Varandas do Campo) e o encerramento aconteceu no dia 30 na Associação de Mulheres e Mães Novo Palmares, que fica na Rua Minas Novas, 329 Bairro Cidade Morena.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS