De primeira dose Ã  reforÃ§o com a bivalente, vacinaÃ§Ã£o contra Covid acontece em mais de 50 locais

A vacinação contra a Covid-19 segue em Campo Grande com todas as doses disponíveis para os públicos estabelecidos no calendário da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Mais de 50 locais fazem a aplicação das vacinas durante todo o dia.

Na última semana, a Sesau ampliou os públicos estabelecidos no calendário para vacinação contra a doença. Pessoas de 66 anos já podem receber a vacina bivalente. O reforço também está liberado para imunocomprometidos, indígenas aldeados e quilombolas com 12 anos ou mais.

Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, para receber o reforço é necessário estar com o esquema primário completo e ter recebido a última dose há pelo menos quatro meses.

A outra novidade é quanto a vacinação dos bebês. Até então restrita para crianças de seis meses a menores de 1 anos sem comorbidades, à aplicação da Pfizer Baby agora também abrange os menores de 2 anos sem comorbidades (1 ano, 11 meses e 29 dias).

A partir de 2 anos completos a menores de 3 anos à aplicação segue restrita às crianças com comorbidades. O atendimento ao público infantil acontece em apenas 10 unidades referenciadas.

Demais públicos

A vacinação segue disponível para crianças de 03 anos ou mais, bem como aquelas que precisam tomar as doses de reforço.

As doses de reforço devem ser tomadas conforme indicação para cada imunizante e público, seguindo um intervalo de 28 dias a quatro meses, conforme calendário pré-estabelecido pela Sesau.

A aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) está liberada para todas as pessoas com 18 anos ou mais, vacinadas com a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Caso haja dúvida sobre a data para aplicação do reforço basta acessar o carteirinha digital disponível no site:

http://vacina.campogrande.ms.gov.br/