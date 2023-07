Edital oferece R$ 10 milhões a projetos empresariais de segurança em serras

Foi aberto nesta 3ª feira (18.jul.23) as inscrições ao edital da Plataforma Inovação para a Indústria do Sesi, que oferece R$ 10 milhões às empresas que tiverem projetos de inovação de máquinas e equipamentos industriais, com foco em segurança no trabalho.

Conforme o certame, podem se inscrever iniciativas que visem reduzir o risco de acidentes de trabalho por meio da implantação de proteção na zona de corte de máquinas que operam com serra fita ou serra circular (NR 12).

De acordo com regulamento do edital, as inscrições vão até 29 de setembro, e os projetos precisam ter duração máxima até 30 de novembro, sem possibilidade de prorrogação.

O público-alvo são empresas industriais de micro e pequeno porte de qualquer segmento e/ou contribuintes do Sesi.

Em Mato Grosso do Sul, empresas interessadas em submeter ideias devem ler o regulamento (disponível aqui) e entrar em contato com o Centro de Inovação Sesi (CIS), que é a entidade interlocutora do edital no Estado. O CIS ajuda interessados a elaborar os documentos obrigatórios para submissão de ideias e plano de projeto.

O Centro de Inovação Sesi está à disposição das empresas sul-mato-grossenses para ajudar na hora de elaborar o projeto. Interessados devem entrar em contato pelo e-mail ricardo.junior@sesims.com.br ou pelo telefone (67) 3320-3410.

A ação está em sintonia com os itens 3 (saúde e bem-estar), 8 (trabalho decente e crescimento econômico) e 9 (indústria, inovação e infraestrutura), dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). As metas representam um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.

SERVIÇO

O departamento nacional do Sesi convida a todos para a Live de lançamento do edital na categoria "Inovação para Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos - NR 12 (SESI)".

Data: 18/07/2023 (terça-feira)

Horário: 14 horas (horário de MS) via YouTube

Link: https://youtube.com/live/eVBjitWoBng?feature=share