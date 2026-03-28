Execução: Alcides Bernal desceu do carro atirando (vídeo)

Como mostramos aqui no MS Notícias, Bernal perdeu a casa depois de deixar de pagar impostos obrigatórios do imóvel.

Mazzini comprou o imóvel num leilão da Caixa Econômica Federal e estava legalmente no imóvel. Confira o vídeo:

Um vídeo de circuito de monitoramento da mansão mostra que um chaveiro chega acompanhado de Mazzini, abre o portão e os dois entram no imóvel.

Pouco depois, uma caminhonete preta, dirigida por Alcides Bernal, aparece nas imagens.

Bernal estaciona o carro em frente ao imóvel, no bairro Jardim dos Estados.

O assassino pega a arma no interior do imóvel, a deixa armada e entra rapidamente na casa, fala algo e efetua um disparo.

De dentro do imóvel sai o chaveiro, assustado, com as mãos para cima, como se estivesse se rendendo.

Após matar Mazzini, Bernal entra no imóvel e sai segundos depois. Ele vai até a rua e acena para alguém que não o responde.

Pouco depois, o ex-prefeito e radialista assassino mexe no celular e volta a fazer gestos em direção à rua.

Cronologicamente, o assassino chegou à mansão às 13h44. Atirou em Mazzini às 13h44min. Bernal deixou a casa às 13h47min.

Em depoimento à polícia, a defesa do ex-prefeito afirmou que ele agiu em legítima defesa. Entretanto, as imagens não captaram essa suposta ameaça apresentada por Mazzini.