MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
28 de março de 2026
Campo Grande 24ºC

EX-PREFEITO RADIALISTA

Execução: Alcides Bernal desceu do carro atirando (vídeo)

Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, foi assassinado dentro de uma mansão avaliada em R$ 3,7 milhões

Alcides Bernal matou o novo proprietário da mansão que perdeu após deixar de pagar impostos. Fotos: ReproduçãoAlcides Bernal matou o novo proprietário da mansão que perdeu após deixar de pagar impostos. Fotos: Reprodução
A- A+
O ex-prefeito e radialista Alcides Bernal (Alcides Jesus Peralta Bernal) desceu do seu carro, uma arma de fogo em punho, e disparou da varanda da casa contra Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, dentro de uma mansão avaliada em R$ 3,7 milhões. O crime ocorreu na 3ª feira (24.mar.26) e converteu Bernal de político fracassado a assassino.

Como mostramos aqui no MS Notícias, Bernal perdeu a casa depois de deixar de pagar impostos obrigatórios do imóvel.

Mazzini comprou o imóvel num leilão da Caixa Econômica Federal e estava legalmente no imóvel. Confira o vídeo:

Um vídeo de circuito de monitoramento da mansão mostra que um chaveiro chega acompanhado de Mazzini, abre o portão e os dois entram no imóvel. 

Pouco depois, uma caminhonete preta, dirigida por Alcides Bernal, aparece nas imagens.

Bernal estaciona o carro em frente ao imóvel, no bairro Jardim dos Estados.

O assassino pega a arma no interior do imóvel, a deixa armada e entra rapidamente na casa, fala algo e efetua um disparo.

De dentro do imóvel sai o chaveiro, assustado, com as mãos para cima, como se estivesse se rendendo.

Após matar Mazzini, Bernal entra no imóvel e sai segundos depois. Ele vai até a rua e acena para alguém que não o responde.

Pouco depois, o ex-prefeito e radialista assassino mexe no celular e volta a fazer gestos em direção à rua.

Cronologicamente, o assassino chegou à mansão às 13h44. Atirou em Mazzini às 13h44min. Bernal deixou a casa às 13h47min.

Em depoimento à polícia, a defesa do ex-prefeito afirmou que ele agiu em legítima defesa. Entretanto, as imagens não captaram essa suposta ameaça apresentada por Mazzini.

Tags: ALCIDES BERNAL, Alcides Jesus Peralta Bernal, assassino, Roberto Carlos Mazzini
Reportar Erro
MS Noticias no Google News