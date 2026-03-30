Prefeitura de Campo Grande ultrapassa 112 mil buracos tapados em trÃªs meses

A Prefeitura de Campo Grande informou que, em três meses, atingiu a marca de 112.197 buracos tapados em ações intensificadas de manutenção viária. O avanço ocorreu principalmente durante períodos de estiagem, quando as equipes conseguiram ampliar o ritmo dos reparos nas ruas da capital.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), as frentes de trabalho priorizam inicialmente as vias de maior fluxo, seguidas pelos acessos aos bairros e, posteriormente, pelas ruas internas. A estratégia busca otimizar a mobilidade urbana e reduzir impactos no tráfego.

Os dados detalhados apontam que foram tapados 34.854 buracos em janeiro, 38.082 em fevereiro e 39.261 em março, considerando os registros até o dia 28. No período, o volume médio chegou a cerca de 2 mil intervenções diárias em fases mais favoráveis do clima.

Em março, mesmo com oscilações, o ritmo se manteve acima de 1.800 reparos por dia, segundo o balanço da administração municipal. A continuidade das ações reflete a manutenção das equipes mobilizadas para atender demandas emergenciais e programadas.

O serviço de tapa-buraco segue critérios técnicos definidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, com foco na durabilidade do pavimento. A aplicação do CBUQ exige temperaturas entre 110 °C e 177 °C, o que limita a execução em períodos chuvosos, e todo o processo é acompanhado por fiscais da pasta.