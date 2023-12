Em Campo Grande, pacientes têm acesso a atendimento com especialista sem fila e perto de casa

Pacientes da Rede Municipal de Saúde de Campo Grande têm acesso ao atendimento especializado sem fila e perto de casa, através do serviço de Teleinterconsulta. A Capital foi a primeira cidade de Mato Grosso do Sul a instituir o programa na Atenção Primária, estando hoje presente em doze unidades básicas e de saúde da família espalhadas nas sete regiões urbanas e distritos do município.

A dona de casa Rosalinda Santos, 62 anos, é uma das centenas de pacientes que puderam ter acesso ao atendimento com especialista através da Teleinterconsulta. Apesar de fazer o acompanhamento com a Dra. Camilla na USF Itamaracá há anos, é a primeira vez que ela participa do atendimento com o uso da ferramenta. "Foi como ter o médico aqui, mas sem sair de casa. Uma experiência diferente, mas interessante", enfatiza.

A consulta, intermediada pela Dra Camilla, foi com o médico cardiologista. Com o auxílio da tecnologia, o profissional avaliou os exames da paciente e fez as recomendações devidas em relação à medicação prescrita e a necessidade da manutenção de hábitos saudáveis para controle das doenças crônicas. "O médico perguntou como eu estava me sentindo em casa, se estava conseguindo fazer as coisas. Parecia que ele estava aqui, pertinho de mim. Me senti cuidada e escutada", finaliza.