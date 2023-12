EMHA divulga lista dos beneficiados e desclassificados do Programa Locação Social

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA) divulgou nesta sexta-feira (08) a lista dos beneficiados e desclassificados pelo Programa Locação Social (PSL), abrangendo os grupos Geral, Centro e Idosos. Confira a lista com todos os nomes aqui , a partir da página 04 do Diário Oficial (Diogrande), Edição n. 7.305.

Para o grupo Geral, foram anunciados os 36 beneficiados até a 400ª classificação, preenchendo todas as vagas disponíveis para atender as regiões Anhanduizinho, Bandeira, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo. Ao mesmo tempo, foram apresentados os desclassificados dentro dessa mesma faixa de classificação.

No caso do grupo exclusivo para os Idosos, que ofereceu 30 vagas, 27 foram ocupadas, enquanto os demais foram desclassificados por não atenderem aos critérios estabelecidos ou por ultrapassarem o prazo determinado.

A Região Central de Campo Grande registrou apenas 7 vagas preenchidas das 38 ofertadas, principalmente devido à escassez de imóveis disponíveis que atendessem aos critérios estipulados.

Com isso, encerra-se o ano de 2023 com 95 contratos firmados pelo Programa Locação Social. A previsão para 2024 é dar continuidade aos chamamentos para o grupo Geral, enquanto surgem novas aberturas de vagas para a região do Centro e o grupo Exclusivo de Idosos.

A gerente do Programa Locação Social, Neide Viegas, destaca a importância dos contratos firmados neste ano, ressaltando que o feito representa vidas transformadas. "Cada contrato é um passo significativo na direção de proporcionar lares estáveis e acessíveis a famílias que antes enfrentavam desafios habitacionais".

"Essa conquista não é apenas quantitativa, é uma afirmação de nosso compromisso em assegurar que mais famílias tenham acesso a moradias dignas. É um compromisso contínuo com a dignidade e o bem-estar das famílias que atendemos", afirmou Neide Viegas.

Vale reforçar que o Programa Locação Social opera com três grupos distintos: Geral, Centro e Idosos. Os convocados para esta etapa fazem parte das primeiras 400 pessoas classificadas, conforme publicado no Edital n. 07/2023, de 01 de março de 2023.

Locação Social



O Programa Locação Social é voltado às famílias que ainda não foram sorteadas anteriormente em programas habitacionais de interesse social e que têm dificuldades em arcar com os custos de aluguéis provenientes do mercado imobiliário tradicional.

O objetivo do Programa é ampliar e diversificar as formas de acesso à moradia urbana, economicamente acessível a segmentos de interesse social, por meio da oferta direta de unidades habitacionais e, também, do subsídio para locação de unidades privadas.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS