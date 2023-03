FeirÃ£o Delas, da AACC, terÃ¡ 4 mil peÃ§as Ã  venda nesta quarta

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS) realiza no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a 1ª edição do Feirão Delas.

Estarão disponíveis mais de 4 mil peças femininas, masculinas e infantis. Os interessados poderão comprar roupas, calçados, acessórios, brinquedos, livros, itens de casa e muitos outros, usados mas em bom estado de conservação. Todas as peças à venda no auditório da instituição custarão apenas 8 reais cada.

O Feirão Delas acontece das 8h às 17h, sem intervalo para almoço. Será possível efetuar pagamentos em dinheiro, pix, débito e crédito, aceitando parcelamento no cartão, nas compras acima de 100 reais. Além disso, o Bazar fixo da instituição funcionará normalmente oferecendo desconto de 20% em todas as suas peças novas e seminovas, algumas, inclusive, de marcas famosas.

SOLIDARIEDADE

A AACC/MS completa em 2023, 25 anos de trabalho, cuidando de crianças e adolescentes com câncer de todo o Mato Grosso do Sul e, para continuar executando com excelência essa missão, conta com o apoio da sociedade sul-mato-grossense, por isso, a participação das pessoas em eventos como o Feirão Delas é tão importante. Toda a renda arrecadada é destinada à instituição.

Para a presidente da AACC/MS, Mirian Comparin Correa, é gratificante ver que as pessoas realmente atendem ao chamado da instituição. “Sempre que realizamos esses eventos, temos uma grande procura. Em primeiro lugar, de gente que quer ser solidária e fazer a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer. E também que aproveitam para adquirir itens de qualidade, selecionados pela nossa equipe e, assim, fazer boas compras”, explica.

Em sua Casa de Apoio, a AACC/MS assiste crianças, adolescentes e suas acompanhantes que vêm do interior e até de países fronteiriços para realizarem tratamento contra o câncer. Sendo assim, tem despesas mensais de cerca de R$300 mil. A instituição oferece refeições, hospedagens, itens de higiene e também acompanhamento com nutricionista e psicóloga, atividades ludopedagógicas e outros. A entidade tem despesas de manutenção como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal, além de cobrir exames e medicamentos não disponibilizados pelo SUS.

A AACC/MS também promove aos seus beneficiados diversos projetos como a Horta Natural e Terapêutica, Vem Cuidar de Mim, Transformando a Dor, Acolhida, Espaço Bem Estar, entre outros. Para saber mais, acesse www.aacc-ms.org.br.

SERVIÇO

Feirão Delas AACC/MS

Quando: 08/03/23 - das 8h às 17h (sem intervalo de almoço)

Local: Av. Ernesto Geisel, 3475 - Orpheu Baís.

Aceitamos pagamentos em dinheiro, pix, cartões de débito e crédito, com parcelamento em compras a partir de R$100.

Mais informações: (67) 3322 8000.