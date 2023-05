Gerando memórias aftivas, oficina ensina gastronomia para mães e filhos

Em comemoração ao Dias da Mães, 13 de maio, o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) lança, nesta 3ª.feira (10.mai), o Projeto “Mãos na Massa”. Com oficinas de gastronomia direcionadas para mães e filhos, o objetivo da atividade é mostrar como o simples fato de cozinharem juntos, gera memórias afetivas que serão levadas para a vida adulta da criança, passando de geração para geração.

Nesta primeira edição serão produzidos na oficina de culinária biscoitos decorados e palitinhos de queijo. Ao todo, 60 pessoas participam do lançamento, sendo vinte mães e 20 filhos do Bairro Santa Emília, mais 10 mais e 10 filhos do Vespasiano Martins. A aula inaugural acontece no refeitório do Instituto Mirim de Campo Grande, às 15h30.

Ministrada pela Chef Nádia Arce, a aula tem duração de cerca de uma hora e meia. Ao final do curso todas a mamães irão receber a apostila com as receitas e o certificado de participação. Os palitinhos de queijo e biscoitos prontos também serão entregues para cada participante.

“Como o próprio nome já diz, o objetivo deste projeto é que mães e filhos, avós e netos, madrinhas e afilhados coloquem a mão na massa, e juntos, criem memórias afetivas. Neste momento onde as crianças estão voltadas cada vez mais para o mundo tecnológico, nossa intenção é resgatar a convivência familiar”, destaca a coordenadora do FAC, Adir Diniz.

As oficinas acontecem em datas especiais comemorativas como dia dos avós, dia da madrinha, entre outros. Mais informações pelo telefone do FAC, 2020-1361 e também nas redes sociais @fac.pmcg.

Só neste ano, o FAC já ofereceu três oficinas de gastronomia sendo de ovos de páscoa, tartellete e quiche e a de especial de dia das mães, além de quatro de artesanato, sendo de decoração com coelhos, pano de prato, confecção de nécessaire, artesanato sustentável e peso de porta, capacitando mais de 1.500 pessoas.

SERVIÇO

Lançamento do Projeto Mãos na Massa

Data: 10/05

Local: Refeitório do Instituto Mirim de Campo Grande – Av. Fabio Zahran, 6000