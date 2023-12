"Natal de CG é tamanho família" encanta população em mais uma noite de festividades

A magia do Natal chegou a Campo Grande nesta semana e está encantando a população com um programação animada e diversificada. Nesta sexta (08), a tradicional Cidade do Natal contou com apresentação teatral do grupo da Agetran, de dança com o grupo Dynamus e dos corais da Unapi e da UFMS. Já no centro da Capital, o forró tomou conta com o show da banda Ipê da Serra.

A festa natalina na rua 14 de Julho atrai milhares de pessoa diariamente. O vendedor Clóvis Rocha acompanhado de seu filho acompanha o Natal na 14 desde a primeira edição. "Nós marcamos presença sempre e este ano percebi o investimento na iluminação, que está muito bonita. Também acho bacana a segurança que permite que as famílias curtam sem preocupação".

Já o barista João Pedro Rodrigues levou toda a família pela primeira vez às festividades natalinas do centro. "A Rua 14 de Julho e a Praça Ary Coelho estão mais bonitas do que nunca. Muitas opções para divertir a criançada, muitas decorações para tirarmos fotos e também a Parada Natalina para encantar a todos. Pretendo conhecer também a festa lá na Cidade do Natal".

Gabriel, com apenas 6 aninhos, passou de ano direto e a mamãe Adriana Rodrigues o presenteou com um passeio pelo Natal no Centro. "Está tudo perfeito. Muito bonito, muito seguro, diversão garantida". Já o pequeno, elogiou a beleza do chafariz iluminado da praça e fez planos para a noite. "O chafariz está lindo demais. Hoje eu quero comer um churros e assistir o desfile dos personagens", afirmou Gabriel.

O "Natal de CG é tamanho família" continua neste sábado (09), com diversão para todos os gostos. Mais uma vez, o forró toma conta da rua 14 de Julho com a apresentação da banda Vozmecê, a partir das 19h30 e a magia da Parada Natalina acontece às 19h. Já na Cidade do Natal a programação conta com apresentação de 12 grupos de dança do Projeto Tocando em Frente, Grupo Cia Arte do Reino, o rock'n'roll da banda V12 e a Parada Natalina, finalizando a noite às 21h. Já a caravana do Natal nos bairros segue para o distrito de Rochedinho, a partir das 17h00, em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, com muita música, brincadeiras e sorteio de prêmios.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS