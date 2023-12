Ofertando mais de 150 vagas, Funsat em Ação chega ao Cras Aero Rancho nesta quarta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) vai realizar, na próxima quarta-feira (6), mais uma edição do Funsat em Ação, programa itinerante que promove a descentralização

dos serviços prestados pela pasta, levando atendimento às sete Regiões Urbanas de Campo Grande. A iniciativa será realizada no Cras Aero Rancho, das 8h às 12h, em parceria com o Frigorífico JBS e o Assaí Atacadista, que ofertam 159 vagas de emprego.

Do total, 69 oportunidades são para Jovem Aprendiz, uma parceria com o Instituto João Bittar. Quem tem entre 18 e 22 anos poderá concorrer às vagas para auxiliar de magarefe (51), auxiliar de linha de produção (10) e repositor (8).

As demais vagas são para operador de caixa (20); atendente de padaria (4); ajudante de açougueiro (2); operador de vendas (4); ajudante de carga e descarga de mercadoria (15); desossador (20); auxiliar de magarefe (5); auxiliar de linha de produção (20).

A Coordenadoria de Vagas e Emprego da Funsat orienta aos candidatos que compareçam ao processo seletivo portando currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência.

O Cras Aero Rancho está localizado na rua Globo de Ouro, 860 Jardim Aero Rancho. Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585 (ramal 5830 ou 5826).

Mais de 2 mil vagas por dia na Capital

Atualmente, a Funsat tem divulgado mais de 2 mil vagas por dia nas mais diversas funções e empresas de Campo Grande. Para concorrer, é preciso que o candidato esteja com o cadastro em dia no órgão, possibilitando o encaminhamento para entrevistas de emprego.

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

A fundação está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O telefone para contato é o (67) 4042-0585. Para mais informações, confira o perfil do Instagram @funsat.cg, e no Facebook a página @funsatcampograndems.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS