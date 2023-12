Palestra com professor doutor Celso Vasconcellos reúne 1,2 mil servidores da Reme

Bastante conhecido no meio da educação, a palestra do professor doutor Celso Vasconcellos reuniu nesta quarta-feira (6), 1,2 mil servidores, divididos em dois turnos, no salão de festas do buffet Dois Amores, em Campo Grande.

De acordo com a Diped (Divisão de Apoio Técnico-Pedagógico) da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o objetivo do encontro é a valorização e o fortalecimento da atuação dos supervisores escolares, orientadores educacionais, coordenadores e apoios pedagógicos da Reme.

Segundo a chefe da Diped, Maria José do Amaral, o encontro é para dialogar de forma presencial com Prof. Dr. Celso Santos Vasconcellos. "Ele é nossa referência teórica, nas diversas temáticas que norteiam o processo educativo. Oferecer este encontro para os profissionais da educação de Campo Grande é um privilegio, e a concretização de uma meta estabelecida no nosso projeto de formação".

O palestrante afirmou que a escola tem papel fundamental na formação dos alunos. "Uma rede municipal que trabalha com filhos e filhas da classe trabalhadora, tem uma responsabilidade enorme de propiciar essa abertura para o mundo. Muitas vezes, somos a única possibilidade desse aluno de mudança de destinação da lógica social maior. É importante se fortalecer no pedagógico para fortalecer o professor e assim, o aluno".

Conforme o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, o processo pedagógico depende de formação continuada. "Depende também de um olhar específico e precisamos andar de mãos dadas com isso. Não tem como trabalhar sem planejamento e levar ao aluno o que é necessário, fazer dele um ser pensante e crítico".

O técnico de Arte da educação infantil da Semed, Eduardo Menezes, achou a palestra necessária. "Fazer com que a gente pense suas práticas é alinhar com o que temos de melhor. Ele trouxe para o evento sistemáticas facilitadas que talvez a gente não conseguiria sozinhos".

Segundo a diretora da Emei Cleomar Batista, Nericélia de Souza Pedro Ruiz, o ensinamento do Celso Vasconcellos vai contribuir com a aprendizagem em sala de aula. "Ele tem muito a agregar, os conhecimentos dele são maravilhosos e isso vai nos fazer acrescentar na aprendizagem pedagógica".

Evanir Gordim Sandim, técnica da Divisão de Apoio Pedagógico, diz que a a palestra tem grande contribuição das formações continuadas. "Ele tem experiência vasta na área da atuação da equipe pedagógica, tudo que ele aborda é para melhorar a qualidade do atendimento da prática docente".

A coordenadora Sara Sandra Mendes Ferreira Miranda, está há 14 anos na Emei Santa Terezinha. "Toda vez que o Celso palestra para nós, nos faz refletir em mudanças, melhorias na parte pedagógica, isso é bom".

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS