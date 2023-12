Prefeitura aproveita trégua da chuva para intensificar limpeza nas vias da cidade

Com uma trégua da chuva nesta quarta-feira (6), após dois dias de volumes intensos de água em Campo Grande, e com a melhora no tempo, a Prefeitura mantém uma força-tarefa com equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) em diversos pontos da cidade, para trabalhar na limpeza e recuperação das vias danificadas pelas enxurradas. Apenas nos primeiros dias de dezembro já choveu 50,5% da média esperada para todo o mês de dezembro, que era entre 206 e 229mm.

Por conta da chuva forte, houve ocorrências como árvores caídas e ruas e avenidas com terra, pedra e lixo que foram carregados pela enxurrada. Enquanto algumas equipes finalizam o atendimento de corte e remoção das árvores caídas em vias públicas, com um total de 65 solicitações, a Sisep está com máquinas, caminhões e operários trabalhando em ritmo acelerado para recuperar os transtornos ocasionados em algumas vias.

No Bairro North Park, um problema ocasionado por um buraco aberto pela enxurrada na Rua La Paz, foi encaminhado a Sisep e rapidamente atendido pela equipe. Máquinas trabalham também na Avenida Santiago do Chile, Rua Caracas, entre outros. No North Park, 46% do cronograma de execução de obras de drenagem e pavimentação foram executados. Também está sendo construída uma Bacia de Amortecimento, que tem o objetivo de reter a água da chuva que vem dos bairros da região da Vila Nasser.

Os trabalhos estão concentrados nas ruas Coronel Adalto Barbosa Bairro Santa Emília, Rua Manoelita Alves da Silva Jardim Aquarius, nas ruas Guarapuava, Mimoso e Porto Velho região urbana Lagoa, e na região urbana Bandeira, nas ruas Laura Capelli Leão e Cláudio Coutinho.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS