Prefeitura certifica 50 jovens que concluíram o curso de Auxiliar em Serviços Gerais para Equinos

Como objetivo de fomentar empregabilidade e geração de renda, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria da Juventude realizou do dia 08 a 10 de abril o curso “Auxiliar em Serviços Gerais para Equinos” e agora vai certificaros 50 jovens participantes. O curso aconteceu no Parque de Exposição Laucídio Coelho, durante a Expogrande 2024.

“Eu achei esse curso maravilhoso, pois moro em uma chácara e agora vou colocar em prática tudo que aprendi. Gostaria que tivessem mais cursos assim e com animais de grande porte também”, salientou a estudante Julia de Moura.

Para a prefeita Adriane Lopes, essas capacitações fomentam o crescimento da Capital. “Estamos felizes em trazer para Expogrande as oportunidades de aprendizados, novas habilidades e como consequência novos profissionais para o mercado de trabalho, principalmente pelo fato de sermos a capital do agronegócio”, destacou.

Os alunos aprenderam sobre conceitos gerais sobre espécies equinas, nutrição e sanidade animal, manejo de cavalo no trabalho e no esporte e noções de primeiros socorros para o animal. “Tivemos um ótimo aproveitamento e tenho certeza que os alunos vão sair daqui mais qualificados para lidar com os cavalos e cientes de que o mercado de trabalho está sedento por profissionais nessa área”, disse o médico veterinário, Leonardo Nogueira.