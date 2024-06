Prefeitura de Campo Grande entrega revitalizações de escolas do Jardim Noroeste

A Prefeitura de Campo Grande entregou na tarde desta segunda-feira (17) outras duas revitalizações de unidades do programa Juntos Pela Escola. As duas grandes escolas que foram revitalizadas estão no Jardim Noroeste. No total, só hoje foram inauguradas as revitalizações de cinco escolas que beneficiam 4 mil alunos.

A Escola Municipal Profª Ione Catarina Gianotti Igydio tem 1.500 matriculados, incluindo a EJA (Educação de Jovens e Adultos), além de alunos do grupo 4 ao 7º ano do Ensino Fundamental.

Com 25 anos em funcionamento, a unidade havia sido pintada apenas uma vez, até o Programa Juntos Pela Escola. As intervenções feitas no programa foram: pintura de toda a escola, acessibilidade nas salas e banheiros, drenagem da água pluvial na quadra e pintura da quadra.

Na Escola Senador Rachid Saldanha Derzi, são 1.450 alunos matriculados do grupo 4 ao 7º ano do Ensino Fundamental. No Programa Juntos Pela Escola, as intervenções feitas foram: parte elétrica, troca de telhas da quadra e da escola, portão novo, revitalização nos banheiros dos alunos PCDs, instalação de piso tátil, pintura de toda a unidade e instalação de grelhas para escoar a água da quadra de esportes.

Na unidade ainda, foram entregues cinco salas modulares de aula e a criação de 350 novas vagas. Assim, foram abertas mais salas da educação infantil.

De acordo com a prefeita Adriane, o programa foi pensado nos alunos e servidores. “As escolas não tinham acessibilidade, problema que foi resolvido. Muro caindo, telhado quebrado, muros sem pintar, tudo foi feito no Juntos Pela Escola, pois o foco da administração municipal está no melhor para os alunos que são o futuro de Campo Grande”.

O secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, afirmou que o objetivo é proporcionar um ambiente de qualidade para alunos e servidores. “Ter um espaço confortável, melhora na qualidade de ensino o que é o objetivo da gestão municipal, levar aprendizagem de qualidade aos alunos em todas as unidades da REME”.

Segundo o diretor da Escola Ione Catarina, Marcos Santana, há 25 anos a escola não passava por um processo de reforma tão grande como o de agora. “A nossa comunidade, nós, enquanto éramos professores e coordenadores, nosso desejo sempre foi oferecer uma reforma para a nossa escola e o desejo esbarrava muito naquela dificuldade de juntar o recurso, ver quem poderia ajudar, nós mesmos fazíamos, mas era aos pouquinhos e com esse momento, através do Juntos pela Escola, a gente pôde mexer na escola inteira de uma vez só. Foi um grande sonho realizado”.

A presidente da APM da unidade, Simone Linares, tem três filhos matriculados no local. “Eu achei o programa muito importante porque eu sou mãe e meus filhos estudam aqui, então eu ver uma escola que meus filhos estão estudando sendo reformada, para mim foi uma alegria”.

Conforme a diretora da escola Senador Rachid, Ivone Santo Andréa, a escola não teria condições de fazer uma revitalização desse tamanho. “Mesmo com festas e eventos promovidos pela unidade, a gente não conseguiria revitalizar tudo que foi preciso. O programa foi extremamente importante para nós, foi uma reforma tranquila, sem intervenções para a escola no geral”.

Segundo a tesoureira da APM (Associação de Pais e Mestres) da escola, Beatriz de Carvalho, que é mãe de um aluno do primeiro ano. “O programa melhorou muito a escola. Todo mundo agradece muito aqui no Noroeste. Nós da APM conseguimos acompanhar todos os detalhes, foi algo inovador”.

Programa

O Juntos Pela Escola está revitalizando as 205 unidades escolares da Reme (Rede Municipal de Ensino), sendo que 25 já foram finalizadas: E.M. Prof.ª Ione Catarina Gianotti Igydio (Prosa); E.M. Professor Arassuay Gomes de Castro (Prosa); E.M. Senador Rachid Saldanha Derzi (Prosa); EMEI Carlos Nei da Silva (Prosa); EMEI Elza Francisca de Souza Maciel (Prosa); EMEI José Ramão Cantero (Prosa); EMEI Maria Dulce Prata Cançado (Prosa); EMEI Mary Sadalla Saad (Prosa); EMEI Novos Estados (Prosa); EMEI Paulo Siufi (Prosa); EMEI Prof.ª Emy Ishida Nascimento Nogueira (Prosa); EMEI Michele Regina Locatelli (Prosa/Anhanduizinho); E.M. Des. Carlos Garcia de Queiroz (Imbirussu); E.M. Prof.ª Eulália Neto Lessa (Imbirussu); EMEI Clotilde Chaia (Imbirussu); EMEI Indubrasil (Imbirussu); EMEI Lar de Sheila (Imbirussu); EMEI Maria de Lourdes Vieira Castoldi (Imbirussu); EMEI Serradinho (Imbirussu); EMEI Prof.ª Maria Josefina B. Xavier – Base Aérea (Imbirussu/Lagoa); EMEI Floria Britez de Eugênio (Bandeira); E.M. Prof. Nagib Raslan (Imbirussu); E.M. José Mauro Messias da Silva (Bandeira); E.M. José Do Patrocínio (Imbirussu).