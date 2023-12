Prefeitura de Campo Grande realiza entrega do Prêmio Direitos Humanos 2023

Na noite desta quinta-feira (7), com uma festa multicultural, o Centro de Formação Lúdio Martins Coelho (Cefor) foi palco da cerimônia de entrega do Prêmio Municipal dos Direitos Humanos 2023, promovido pela Prefeitura de Campo Grande, através da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU).

O evento, que já se consagrou como uma celebração anual de destaque na cidade, busca reconhecer e homenagear personalidades e instituições que se destacam por suas notáveis contribuições à disseminação e defesa dos Direitos Humanos na Capital.

Representando a prefeita Adriane Lopes, a subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, Thais Helena falou da importância do reconhecimento e do apoio aos agentes transformadores que trabalham em prol de um mundo melhor, sem distinções e preconceitos.

"É muito importante que a gente possa neste momento prestigiar essas pessoas, que se se entregam pela defesa e garantia de direitos, contribuindo muito para a transformação da vida de diversas pessoas na nossa cidade e pela construção de uma sociedade mais justa, humana, solidária e consequentemente, por um mundo melhor para todos os povos, raças e credos", ressaltou.

Neste ano, a solenidade prestigiou 40 personalidades, líderes sociais, empresas e instituições comprometidos com a causa. As categorias abrangem áreas diversas, desde a promoção dos direitos de pessoas com deficiência até a defesa dos direitos da população em situação de rua em drogadição.

A iniciativa visa não apenas reconhecer, mas também inspirar a comunidade a se engajar em ações exemplares que promovam a igualdade, inclusão e respeito à diversidade. O Prêmio destaca a importância de esforços coletivos na construção de uma sociedade mais justa e compassiva.

Escolhido para falar em nome dos homenageados, Eduardo Ramirez Meza destacou os avanços que precisam ser celebrados e a importância do respeito às diferenças e o fortalecimento dos pontos comuns. "É preciso olhar para o que já conquistamos e celebrar, mas sem esquecer que a gente ainda tem muito caminho a percorrer. E nessa pluralidade, em meio às diferenças, podemos encontrar pontos de convergência, que nos movem e nos impulsionam a abraçar uma mesma causa, o ato de zelar pelas pessoas e por seus direitos".

Ao enaltecer aqueles que se destacam em áreas cruciais como igualdade étnico-racial, comunidade LGBT e crianças e adolescentes, a Prefeitura reforça seu compromisso em promover políticas públicas efetivas e garantir a proteção dos direitos fundamentais de todos os cidadãos.

Os agraciados com o prêmio Direitos Humanos são indicados pelas coordenadorias da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos ligados em oito categorias. Confira a lista completa de homenageados:

Indicada Gabinete Subsecretária de Defesa dos Direitos Humanos

Mirella Ballatore

Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Débora Maria de Souza Paulino

Lailza Fatiam Quelho Lopes

Nelly Maksoud Rahe

Raquel Lázaro de Lima Oliveira

Coordenadoria de Apoio à Pessoa com Deficiência

Andréa De Arruda Bianco

Caio Henrique Romero

Felippe Valêncio Oliveira

Josimara Pasqualini Ribeiro Reese

Leonardo Leindecker De Freitas

Coordenadoria de Proteção à População de Rua e Políticas sobre Drogas

Escola Padrão

Juliano Victurino

Orlando Rodrigues Peralta

Silvia Tavares Farina

Adriane Zadi D. de Assis dos Santos

Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

Ana Flávia Paes de Souza

Antônio Rubilar de Castro Pedroso Junior

Cláudio Barbosa Da Silva

Meridiana Arcanjo da Silva

Pedro Fernandes Costa Gaeta

Coordenadoria de Políticas Públicas LGBT

Cleronio Nóbrega Silva

Eliane Aparecida Bittencourt

Fernando dos Santos Pereira

Mikaella Lima Lopes

Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira

Coordenadoria de Defesa da Pessoa Idosa

Débora Teixeira

Eduardo Ramires Meza

Liliana de Matos Rodrigues

Thaisa Raquel Medeiros de Albuquerque Defante

Zirleide Silva Barbosa

Coordenadoria de Defesa das Populações Indígenas

Helida Fátima Antonio Julio

Itamar Jorge Pereira

Ivanes Gonçalves

Kali Dias

Salah Mohamed Hassan

Núcleo de Atendimento Psicossocial e Jurídico

Iacita Terezinha Rodrigues de Azamor Pionti

Jane Francisco

Margarida Nonato da Silva

Nilson Almiro Marques

Odair José de Melo

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS