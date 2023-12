Prefeitura entrega novos equipamentos tecnológicos para a Procuradoria-Geral do Município

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), realizou na manhã desta sexta-feira (8) a entrega de 124 novos computadores e 66 nobreaks, para a Procuradoria-Geral do Município (PGM). O uso de equipamentos tecnológicos no atendimento ao cidadão desempenha um papel fundamental na agilidade, eficiência e qualidade dos serviços prestados.

O diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Cardoso, explica que a Agência vem substituindo e completando o quadro tecnológico da Prefeitura com novos equipamentos e tecnologias. "A Agetec vem realizando desde 2017, um trabalho de levantamento dos equipamentos do parque tecnológico da Prefeitura para entender as necessidades que tinha. Desde então fomos analisando e percebendo alguns pontos e fomos corrigindo. De lá para cá, muitas coisas estão chegando. O parque tecnológico só esse ano, recebeu mais de 2.600 computadores, desses, 124 foram aqui pra PGM".

O uso de computadores modernos permite a integração de softwares especializados, facilitando a gestão de informações, o acompanhamento de demandas e a personalização do atendimento. A rapidez no processamento de dados e a capacidade de lidar com múltiplas tarefas simultaneamente contribuem significativamente para a eficácia operacional, resultando em um serviço mais ágil, preciso e satisfatório para o público atendido.

"Fico feliz em dar essa boa notícia aqui hoje, um sonho concretizado que é a entrega destes computadores. Em 2021 seria comprado um software de peticionamento eletrônico, mas após um estudo técnico preliminar foi constatado que o sistema não funcionaria nos nossos computadores por serem muito antigos. Após um financiamento feito junto ao Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM), foram licitadas a aquisição para a troca de todos os computadores da Procuradoria Geral do Município, representando uma economia significativa ao Município. A renovação dos equipamentos trará agilidade e eficiência para os serviços prestados pela Procuradoria Geral do Município a todos os cidadãos", disse o procurador-geral do munícipio, Alexandre Ávalo.

Além da melhoria no atendimento e produtividade da PGM, a entrega desses novos equipamentos vai ser de extrema importância para a continuação da implantação do SEI (Sistema de Processo Eletrônico Administrativo) para gerir o conhecimento institucional, eliminando-se a tramitação dos procedimentos em meio físico (papel).

O SEI possui uma ferramenta que tem suporte à produção, edição, assinatura e trâmite de processos e documentos, proporcionando desta forma, a virtualização de documentos. Entre as práticas inovadoras destacam-se o fim do documento em suporte papel e o compartilhamento do conhecimento institucional em tempo real.

Como consequência, tem-se a redução do custo com transporte, papel, impressora, toner e outros materiais de expediente e, principalmente, a redução de espaço físico de depósitos e arquivos. Ainda, uma das mais revolucionárias funcionalidades do SEI é a possibilidade de controles estatísticos para a gestão de prazos e produtividade.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS