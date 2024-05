Prefeitura ilumina campos de futebol nos bairros de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande já iluminou 40 campos de futebol em bairros de Campo Grande. Nesta quarta-feira (22), os bairros contemplados foram Vila Nasser e Jardim Colúmbia, localizados na Região Urbana do Segredo. Por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Sisep), foram implantadas 9 postes, 32 luminárias e 320 metros de cabos no campo de futebol Jornalista Ramão Cabreira, na Nasser e 9 postes, 32 luminárias e 320 metros de cabos no Colúmbia.

Conforme o presidente do Bairro Vila Nasser, Paulo Moura, o campo é utilizado para campeonatos e práticas esportivas de um modo geral. A iluminação irá possibilitar a prática e realização de esportes à noite, ampliando a oferta de atividades.

“É uma noite festiva e agradável. Agora teremos torneio de terrão, que contemplara o futebol amador. Além disso, a iluminação traz segurança e as crianças poderão frequentar o local com suas famílias à noite”, disse.

Até o momento, nas sete regiões urbanas de Campo Grande, a Sisep fez a instalação de 14.225 luminárias de Led.

Agente de Saúde há 26 anos na Vila Nasser, Aparecida Maria Rodrigues afirma que a benfeitoria é bem-vinda. “Minha história nesse bairro é grande. Antigamente o povo me chamava de catadora de lixo, por conta da minha função, mas mesmo assim fui lutando e agregando pessoas para que hoje o nosso bairro estivesse nesse patamar. Temos asfalto, posto de saúde, escolas, praças e agora a iluminação de campo que só agrega.”

O campo da Vila Nasser foi o 39º a ser iluminado com as lâmpadas de Led. Posteriormente, a 40ª inauguração foi realizada no campo de futebol do Jardim Colúmbia.

Cristiane Oliveira mora no Colúmbia há 29 anos, e disse que o local é bastante frequentado. “Esse é o único lugar de lazer que a gente tem no bairro. Aqui temos a escolinha de futebol, o Colúmbia Futebol Clube, onde a criançada participa e acontecem também os jogos e torneios, mesmo no escuro. Já temos um movimento de moradores que usam o espaço, seja para capoeira, atividade física no geral. Então a gente precisava muito dessa iluminação, pois sem luz, fica marginalizado e apagado. Agora, além de tudo, teremos mais segurança, e as pessoas poderão usar mais esse espaço, que é nosso”, destaca.

Jeane Freitas cita que o campo iluminado vai ajudar na diversão e também, na segurança dos moradores. “A diversão caminha a lado da segurança pública. E o lazer e esporte é tudo que a população merece. A iluminação deste campo assim como de vários outros proporciona esse respaldo à população dos bairros e moram longe dos grandes parques e do centro.”

O presidente do bairro, Reginaldo Freitas de Lima, destaca que a demanda era um pedido antigo feito pela Associação do Columbia. “Isso aqui para nós é uma vitória, e também uma vitória para os projetos que acontecem no campinho.”

A prefeita Adriane ressalta a importância dos investimentos nesses espaços para incentivar as comunidades, na prática do esporte e lazer. “A partir da iluminação destes campos muitas crianças terão a oportunidade de aprender e praticar esportes. Os campos estão sendo iluminados para que os esportistas tenham a oportunidade de jogar o futebol no período da noite também, já que estamos cada vez mais sofrendo com as altas temperaturas e as mudanças climáticas que afetam todas as cidades. Por isso a importância dos investimentos em iluminação pública”.